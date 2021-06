Michele Merlo, noto anche come Mike Bird, uscito dalla scuola di Amici 16, è in gravi condizioni dopo una emorragia cerebrale che l’ha colpito pochi giorni fa, causata da una leucemia fulminante. Il cantante, operato d’urgenza, si trova ora ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Bologna, ma le sue condizioni restano critiche e la sua vita sembra ormai essere appesa ad un filo.

Il papà e un amico di Michele Merlo hanno parlato delle sue condizioni, lasciando poco margine alla speranza.

Michele Merlo, come sta? Parla il papà

Michele Merlo sta lottando tra la vita e la morte, ma le speranze per una sua ripresa sono basse.

A raccontarlo a Tg Bassano è il padre di Mike Bird, raggiunto telefonicamente ha detto: “Le speranze sono davvero ridotte a un lumicino“.

“È gravissimo, ora è tenuto in coma farmacologico” ha aggiunto ancora il padre di Michele Merlo.

Le parole di un amico di Michele Merlo

A parlare delle sue condizioni è anche l’amico, ed ex ballerino di Amici, Simone Frazzetta, che sui social nella giornata di ieri ha scritto: “Ragazzi, siete veramente in tanti, appena arrivano notizie vi aggiorno, ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”.

Frazzetta, sempre nelle storie, ha postato ancora un cuore geolocalizzato all’ospedale Maggiore di Bologna e, nella prima mattinata di domenica ha scritto ancora: “Ragazzi, ancora non sappiamo niente, abbiate pazienza per favore“.

Il malore di Michele Merlo

Originario di Rosà, comune limitrofo a Bassano del Grappa, Mike Bird si trovava a Bologna dalla fidanzata quando, mercoledì sera, è stato colto da un malore improvviso che lo ha portato ad un ricovero urgente. “È stata chiamata l’ambulanza” ha raccontato sempre il padre, “Ma le sue condizioni erano gravissime” ha aggiunto.

Poco prima del malore, Michele Merlo aveva postato la foto di un tramonto con la didascalia: “Vorrei un tramonto, ma mi eplode la gola e la testa, rimedi?

“

Ora per famigliari, amici e fan non resta che aspettare. Come ribadito più volte dal padre, le speranze sono minime, ma la famiglia, nella voce della madre, chiede di pregare per Michele Merlo, ringraziando per l’amore che tutti hanno riversato sul figlio.