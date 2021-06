In molti si sono resi conto che il seno di Caterina Balivo è più grande e pieno, tanto da chiedersi se fosse ricorsa a qualche ritocchino estetico. Ma la conduttrice ed ex modella italiana non ci sta e in un’intervista ha deciso di smentire con forza queste indiscrezioni e di spiegare perché il suo seno sia oggi così rigoglioso.

Caterina Balivo e il rapporto con il proprio corpo

In un’intervista al magazine Gente, Caterina Balivo ha deciso di parlare del rapporto con il proprio fisico e di mettere a tacere, una volta per tutte, le voci che insistono dire che sia ricorsa al bisturi. La conduttrice campana, oggi 41enne, ha raggiunto un ottimo equilibrio con il suo aspetto.

Ne sono una testimonianza anche gli scatti su Instagram e le collaborazioni con noti brand di costumi da bagno.

Certo, non è stato facile per lei arrivare a questo tipo di consapevolezza. Come spiega nell’intervista, le sarebbe piaciuto che qualcuno la rassicurasse dicendole: “Guarda che il tuo corpo cambia dopo la gravidanza e, forse, dopo due anni, torna quasi come prima”. Parole che invece non si è mai sentita dire.

Caterina Balivo e la “lotta” a cellulite e smagliature

Come la maggior parte delle donne, anche Caterina Balivo si è scontrata con i canoni estetici che vorrebbero il corpo femminile immune al passare del tempo.

Confessa: “Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza. E credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”.

Ciò nonostante, la Balivo oggi ha vinto la sua battaglia per l’accettazione del proprio aspetto e mostra con orgoglio le proprie forme, forse non esattamente in linea con i modelli più in voga, ma comunque bellissime. Una battaglia che la conduttrice porta avanti da tempo anche nei suoi programmi che puntano a portare in tv anche modelli non convenzionali di bellezza femminile.

Caterina Balivo: ritocchini? No grazie!

Più volte si è insinuato che Caterina Balivo si sia rifatta il seno ma secondo quando detto dalla stessa si tratta di una falsità. La conduttrice ha spiegato che dopo 2 figli ( Guido Alberto di 9 anni e Cora di 4), il suo corpo è maturato e le sue forme sono cambiate. E rispetto al suo seno dice: “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti su un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo, più bello e tutto naturale”.

Del resto, per la Balivo, i veri valori non sono certo la ricerca ossessiva della perfezione estetica e il rifiuto degli anni che passano.

Anzi, ribadisce: “Essere gentili, generosi e intelligenti” sono queste le cose che contano nella vita. E conclude, riferendosi all’insegnamento che dà ai suoi figli: “Lo ripeto come un mantra”.

