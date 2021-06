È morto nella tarda serata di domenica il cantante Michele Merlo, appena 28 anni, dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso per giorni. Il giovane si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il cantante, in arte Mike Bird, aveva conosciuto Emma Marrone che era stata proprio sua coach.

Morto Michele Merlo: il messaggio di Emma Marrone

La notizia della morte di Michele Merlo sta raggiungendo tutti in questi ultimi minuti.

Emma Marrone questa mattina ha pubblicato sui social un dolce messaggio dedicato al cantante: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati.

Fai buon viaggio Michi“, ha scritto. Moltissimi commenti hanno colorato di cuori rossi il messaggio della cantante. In foto lei e Michele Merlo, insieme, vicini e sorridenti.

Anche il profilo ufficiale di X Factor ha dedicato un pensiero oggi a Michele e a tutta la sua famiglia: “Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari“, si legge.

Emma Marrone, la dedica a Michele Merlo prima del concerto

Ieri sera Emma Marrone è tornata live, dopo un lungo periodo di stop, con un concerto all’Arena di Verona. Il live è cominciato con un pensiero a Michele, che lottava in ospedale. I molti fan della cantante hanno condiviso sui social le immagini della cantante che saluta Mike e gli dedica tutto il suo concerto: “Tante persone sono nel mio cuore ma stasera“, dice Emma, “c’è una persona in particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza“.