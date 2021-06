È arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. È morto Michele Merlo, appena 28 anni, che da giorni stava lasciando amici e fan con il fiato sospeso. Il giovane era diventato famoso grazie alla sua partecipazione d Amici che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico. Michele era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Morto Michele Merlo: le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore

Michele Merlo era stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale dovuta ad una leucemia fulminante. Il cantante era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

“Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa“, aveva spiegato la famiglia in un comunicato nelle scorse ore, “Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione“. Le sue condizioni di salute apparivano quindi disperate: “I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora“.

Le parole della famiglia erano state diffuse solo qualche ore fa e ora arriva la terribile notizia.

Michele Merlo: l’ultimo post su Instagram

Da giorni i fan commentato sono l’ultimo post pubblicato su Instagram da Michele, noto anche come Mike Bird. Nella foto condivisa sui social si vede un tramonto: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“: sono queste le parole che Michele Merlo ha affidato al suo Instagram poco prima del malore che lo ha visto finire in ospedale.

Il cantante Michele Merlo era nato nel 1993, ed era originario di Marostica, in provincia di Vicenza.

Molti lo conoscono dalla sua partecipazione ad Amici 16, l’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller.