Michele Merlo tiene ancora tutti con il fiato sospeso. Amici e fan attendono con ansia di conoscere l’evoluzione delle sue condizioni di salute. Michele, noto anche come Mike Bird, è uno dei volti noti del programma Amici di Maria De Filippi, talent in cui è diventato famoso grazie alla partecipazione alla 16esima edizione, nel 2017. Nelle scorse ore la famiglia ha provato a fare chiarezza con un comunicato.

Michele Merlo: come sta

Mike Bird si trova ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna ormai da giorni per una emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. “Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa.

Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione“, spiega la famiglia in un comunicato riportato da Tgcom24. Il comunicato però riporta anche le condizioni di salute: “I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora“.

Michele Merlo: nessun legame con il vaccino

I familiari, comunque, ci tengono anche a chiarire la situazione e “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid.

Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale“.

Michele Merlo: chi è il Mike Bird di Amici 16

Il cantante Michele Merlo è nato nel 1993, ed è originario di Marostica, in provincia di Vicenza. Molti lo conoscono dalla sua partecipazione ad Amici 16, l’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller. Il talent di Canale 5 ha contribuito a lanciarne il percorso nel mondo della musica, ma non era stato il primo talent della sua storia televisiva.

Michele aveva anche tentato di partecipare a X Factor. Ad Amici era entrato nella squadra bianca della fase finale, ed era stato seguito prima da Morgan e poi da Emma Marrone. Michele era riuscito ad arrivare fino in semifinale.