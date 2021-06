Michele Merlo è conosciuto anche con lo pseudonimo Mike Bird, èd è uno dei volti noti di Amici di Maria De Filippi, talent in cui è diventato famoso con la partecipazione alla 16esima edizione, nel 2017.

Michele Merlo è Mike Bird di Amici 16

Il cantante Michele Merlo, classe 1993, è originario di Marostica, in provincia di Vicenza, e la sua partecipazione ad Amici 16 – edizione poi vinta da Andreas Muller – ha contribuito a lanciarne il percorso nel mondo della musica.

Nella sua strada artistica anche la tentata partecipazione a X Factor. Ad Amici è entrato nella squadra bianca – seguita prima da Morgan e poi da Emma Marrone – fino ad arrivare in semifinale.

Da sempre influenzato dal mondo del cantautorato, nel 2020 ha pubblicato il primo album con il suo vero nome, intitolato Cuori stupidi. Tra le canzoni contenute nel disco, Vorrei proteggerti dal mondo, brano presentato, senza successo, alle selezioni per il Festival di Sanremo 2020 nella categoria Giovani.

Michele Merlo colpito da emorragia cerebrale: la malattia del cantante

La notizia della malattia del cantante, una leucemia fulminante, è arrivata come un macigno sul cuore dei fan e di quanti hanno incrociato la sua strada. La patologia avrebbe causato un’emorragia cerebrale che lo ha visto finire in rianimazione in condizioni ritenute gravissime.

Le condizioni di Michele Merlo sarebbero poi peggiorate, come ha reso noto Ansa riportando un comunicato della famiglia. Il cantante, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo il malore, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

“Si sentiva male da giorni e mercoledì (il 2 giugno 2021, ndr) si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del Bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa.

Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione“.

Michele Merlo di Amici: l’ultimo post su Instagram prima del malore

“Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“: sono queste le parole che Michele Merlo ha affidato al suo Instagram poco prima del malore che lo ha visto finire in ospedale.

Un messaggio che fa parte di un post in cui spicca la foto di un tramonto, accompagnata dalla didascalia in cui l’artista lamenta dolori e chiede consiglio ai fan.