A I Fatti Vostri sembra che sia tutto pronto per una svolta epocale alla conduzione del programma e non solo. Dopo le voci su di un abbandono da parte dello storico conduttore Giancarlo Magalli ora prendono piede le indiscrezioni su chi ne potrebbe prendere il posto per condurre il programma. I Fatti Vostri andrà in onda in autunno con una nuova edizione che potrebbe essere la “più nuova” di sempre.

I Fatti Vostri: cosa cambia dal prossimo anno

I fatti vostri è uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana e va in onda da ormai 31 anni. Durante il corso di tutte le edizione che si sono susseguite dal 1990 ad ora lo show è stato spesse volte riformulato andando a cambiare chi ne faceva da timoniere, vuoi per ragioni di ascolti o per dare una svernata al volto principale.

Nel tempo infatti si sono dati il cambio conduttori di spicco della tv pubblica come Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti e Giancarlo Magalli con quest’ultimo che ha guidato l’ultima edizione e non viene sostituito dal lontano 2009.

I Fatti Vostri: chi sostituisce Giancarlo Magalli? Le possibili soluzioni

Sembra però che ora sia arrivato il momento di dare una rinfrescata al programma e di conseguenza cambiare il conduttore del format.

Lo stesso Giancarlo Magalli ultimamente era finito al centro di alcune voci su di un suo cambio di programma, indiscrezioni che ora sembrano diventate certezza dal momento in cui iniziano a circolare i nomi e le modalità per la sua sostituzione.

Sembra che la Rai infatti stia pensando di rivoluzionare il programma ed abbandonare la formula del singolo conduttore al centro della scena, preferendo una conduzione più corale con l’aggiunta di due figure femminili nel cast.

I nomi papabili sono tanti ma Rai2 con l’ideatore e regista della trasmissione Michele Guardì sta restringendo il cerchio per andare a comporre la squadra della trasmissione che vedrà Salvo Sottile e Umberto Broccoli confermati al loro posto, riferisce Tvblog.

Per ora dunque l’intenzione è quella di scegliere due donne che abbiano caratteristiche una più propensa alla conduzione mentre l’altra con una nota più spiccatamente comica.

I nomi sotto la lente di ingrandimento sarebbero per la conduzione Veronica Maya, Gloria Guida, Monica Leofreddi e Marisa Laurito mentre per la parte comica potremmo riuscire a vedere il prossimo anno Francesca Manzini, Emanuela Aureli, Gabriella Germani e Teresa Mannino.

Nessuna certezza per il mondo comunque, e non ci resta quindi che attendere solo le conferme ufficiali ed I Fatti Vostri sarà pronto a partire con la sua nuova squadra.