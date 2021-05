La Rai continua a valutare gli interi palinsesti della prossima stagione e sembra che ci saranno delle novità anche per a Giancarlo Magalli. Sembra, infatti, che la rai abbia già deciso di confermare la conduttrice Antonella Clerici, che tanto piace, al pubblico e che pare tornerà a fare compagnia ai telespettatori con i suoi programmi anche nella prossima stagione autunnale.

Giancarlo Magalli e I fatti vostri

Si sa da sempre che in primavera le reti televisive iniziano a fare dei ragionamenti su cosa proporre al pubblico in autunno. Per la Rai la situazione non è differente e si sta trovando di fronte a quella che potrebbe essere una svolta epocale per quanto riguarda un programma storico delle mattine di Rai 2.

I fatti vostri va in onda sulla seconda rete della Rai da ormai 31 anni, ovvero quando nel 1990 fece il suo debutto su Rai2. Il programma ha attraversato fasi alterne per quanto riguarda gli ascolti e in più occasioni ha dovuto rivedere il suo cast, e i fan del gossip sanno bene il perché. Al timone della trasmissione si sono alternati il compianto Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo è poi diventato in pianta stabile il volto di punta della trasmissione che ormai conduce stabilmente dall’edizione del 2009.

DavideMaggio conferma, intanto, che I Fatti Vostri, sarà ancora affare Giancarlo Magalli, ma il futuro potrebbe comunque regalare della sorprese.

Giancarlo Magalli: nuovo quiz all’orizzonte?

Recenti rumors però, riportati da TvBlog, vedono Giancarlo Magalli alla conduzione di un nuovo quiz. Da tempo ormai si inseguono le indiscrezioni che riportano il conduttore ai ferri corti con il creatore e regista del programma, e le recenti indiscrezioni su di un nuovo show sembrerebbero confermare il passaggio di consegne con un altro presentatore.

Pare infatti, stando a quello che riporta TvBlog, che Magalli sia vicino alla conduzione di un nuovo quiz nel pomeriggio di Rai2 che dovrebbe arrivare in autunno. Stando a quanto riporta DavideMaggio, il quiz dovrebbe essere uno show basato sulla lingua italiana.

Il conduttore romano non è nuovo a cambiamenti, anche a quelli che lo vedono dietro una nuova veste. Infatti è noto a molti come Giancarlo Magalli si sia anche prestato al doppiaggio occupandosi sia di film che di trasmissioni tv. Di recente lo abbiamo ascoltato come voce narrante de Il Collegio ma ai più verrà in mente il suo grande doppiaggio nel film di animazione Disney Hercules, dove prestava la voce a Filottete.

Approfondisci

Magalli e Volpe tornano a pizzicarsi: questa volta è “colpa” di Stefania Orlando

Lite Volpe-Magalli, la critica di Aldo Grasso: “Sfoga la sua insoddisfazione”