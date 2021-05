La conduttrice Antonella Clerici tornerà a fare compagnia ai telespettatori con i suoi programmi anche nella prossima stagione autunnale dato che la Rai ha scelto di confermarla con i suoi show.

Antonella Clerici: È sempre mezzogiorno confermato

Da quando Antonella Clerici è tornata nei palinsesti della Rai, la televisione pubblica ha sempre ringraziato per i dati riscontrati dai suoi programmi. Ed è anche per questo che la Rai non pare volerne fare a meno.

Dopo i buoni riscontri fatti segnare da questa stagione di È sempre mezzogiorno, vincitrice nella maggior parte dei casi del confronto diretto a colpi di ascolti con Barbara Palombelli ed il suo Forum, il programma sarà nuovamente confermato per la prossima stagione, rivela Libero.

Tornerà dunque lo show dedicato alla cucina della conduttrice che ormai ha abituato gli spettatori alla sua presenza nelle fasi di preparazione del pranzo.

È sempre mezzogiorno infatti accompagna gli spettatori nell’orario poco precedente il telegiornale a suon di ricette e divertenti quiz a tema culinario. Intanto, in questi ultimi giorni, Antonella Clerici viene affiancata dalla sua storica spalla Anna Moroni, tornata al suo fianco dopo anni dalla esperienza di successo legata a La prova del cuoco.

The Voice Senior: Antonella Clerici anche per la prima serata

Le conferme per Antonella Clerici non si limiterebbero solo ad È sempre mezzogiorno perché la sua conduzione sarebbe confermata anche per il talent The Voice Senior.

Il talent show musicale ha riscosso un buon risultato nella sua prima edizione, quella rivisitata per cantanti over 60, andata in onda su Rai2 in prima serata dal 27 novembre 2020 al 20 dicembre dello stesso anno. Il programma ha visto al fianco della conduttrice 4 giudici appartenenti al mondo della musica che si sono sfidati al ritmo delle canzoni cantate dai talenti scelti per la loro squadra.

La prima edizione del format ha visto come coach delle 4 squadre Albano Carrisi in compagnia della giovane figlia Jasmine, il cantante napoletano Gigi D’Alessio, il rapper Clementino e l’energica Loredana Bertè. Non ci resta che aspettare l’inverno per vedere chi vedremo nel ruolo di coach.