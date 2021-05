Per un’intera settimana, Rai 1 proporrà un ritorno speciale nella trasmissione di Antonella Clerici. La bionda conduttrice sarà infatti affiancata da uno dei volti storici del suo programma La prova del cuoco, concluso ormai anni fa: Anna Moroni. Le due donne lavoreranno nuovamente fianco a fianco come ai vecchi tempi e sicuramente non mancheranno i momenti divertenti.

Antonella Clerici accoglie Anna Moroni in studio

La puntata di ieri di È sempre mezzogiorno si è aperta con l’ingresso di un’ospite molto importante per Antonella Clerici e i suoi fan. Dopo aver salutato cuochi, opinionisti e collaboratori della trasmissione infatti, la conduttrice ha accolto una collega e amica di vecchia data: Anna Moroni.

“Per 18 anni, tutti i giorni siamo state fianco a fianco, sempre insieme, sempre con i consigli, è stata come dicevo sempre la mia seconda mamma e mi diceva sempre ‘Ti sei lavata le mani tesoro?’” ha iniziato la Clerici, citando una delle frasi più note della sua ospite ai tempi de La prova del cuoco. La conduttrice ha spiegato che da tempo lei e la Moroni parlavano della possibilità di organizzare questa reunion, ma la cuoca, classe 1939, ha preferito attendere di essere vaccinata prima di ritornare negli studi televisivi.

“Quando avrò fatto i vaccini verrò a trovarti” avrebbe infatti detto Anna all’amica Antonella, tenendo poi fede alla sua promessa.

L’ingresso di Anna Moroni: l’abbraccio con la Clerici

Anna Moroni è entrata in studio sulle note di Amici Mai di Antonello Venditti e più in particolare sulle parole “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” scelte a celebrare il suo ingresso. “Guardate come è ‘beat’” ha esclamato la Clerici invitando a osservare l’outfit della sua ospite. “Ha superato gli over 80 e guardate come sta la mia Annina” ha commentato.

Le due donne si sono poi abbracciate e Antonella ha spiegato che quel gesto è stato voluto proprio dalla Moroni, che dopo essersi vaccinata si sente più sicura. La storica amica della padrona di casa si è poi cimentata in un passo a due improvvisato con Alfio, uno dei volti fissi del programma.

Il commento di Anna Moroni al nuovo programma di Antonella Clerici

Anna Moroni si è complimentata con Antonella per la sua trasmissione affermando “è più bello dal vivo lo studio” e ha poi ammesso la grande emozione provata nei minuti precedenti al suo ingresso. La Clerici ha raccontato al pubblico che la cuoca ha ammesso di sentirsi più agitata ora, rispetto a molti anni fa.

“È l’età” ha spiegato imbarazzata Anna.“Ti trovo molto meglio di quando ti ho lasciato l’ultima volta!” ha osservato la conduttrice complimentandosi con l’amica.

“Il signore mi deve dare tutte le rughe che vuole, ma non mi deve togliere la testa” ha affermato la Moroni, ripetendo un’osservazione che Antonella ha dichiarato di conoscere bene. La padrona di casa le ha poi mostrato lo studio, presentandole tutti i suoi collaboratori e invitandola a raggiungere la postazione creata per lei. “Sapete che la Anna è un vulcano e quello che dirà e quello che farà lo vedremo” ha concluso, ammettendo infine di essersi emozionata nel vederla nuovamente al suo fianco.