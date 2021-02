Antonella Clerici, l’amata conduttrice Rai attualmente al timone del suo nuovo cooking show È sempre Mezzogiorno, terminata la sua esperienza in quel de La Prova del Cuoco, si confida a cuore aperto su un dolore con cui convive da tempo, la morte della madre Franca. La madre della conduttrice aveva solamente 55 anni quando è scomparsa a causa di un male molto aggressivo.

Antonella Clerici e il lutto: la morte della madre Franca

“Aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio“, sono le parole che Antonella Clerici affida a Di Più parlando della scomparsa della madre quando questa aveva solamente 55 anni e lei appena 33. Non è la prima volta che la conduttrice di É sempre mezzogiorno ricorda la madre parlando di quel vuoto incolmabile che ha lasciato in lei e nel cuore del papà Giampiero.

Franca, la madre di Antonella Clerici in uno scatto che la immortala da giovane. Fonte: Instagram

L’incontro con la signora Graziella

Ripercorrendo dolorosamente quei momenti, ora la Clerici così li descrive: “Quando mia mamma Franca venne a mancare mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre 2 anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia eravamo preoccupati per la sua salute mentale”. Di forte aiuto fu, in quel difficilissimo momento, trovare l’appoggio e la complicità della signora Graziella: “Mio papà ritrovò la serenità grazie a lei“. E proprio la signora Graziella, che la stessa figlia della Clerici, Maelle, guarda come nonna, è diventata oggi una presenza fondamentale nella famiglia della Clerici: “[..] Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!

“.

Lo zampino della madre: il marito Vittorio “mandato dal Cielo”

La nota conduttrice è consapevole che sua madre Franca non li abbia mai abbandonati e che continui a vegliare su di loro. La Clerici sostiene infatti che sia stato proprio merito della madre Franca anche l’incontro con Vittorio Garrone, il suo compagno: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal Cielo, devono essersi incontrate lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere“, aveva dichiarato la Clerici al settimanale Chi.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici su Instagram

Anche la figlia Maelle, nata nel 2009, sa di avere una nonna speciale e un’altra nonna altrettanto unica, la compagna del papà Giampiero: “Ho insegnato alla mia bambina a distinguere il presente dai ricordi. Lei sa che esiste anche nonna Franca perché tengo tutte le sue fotografie in casa e in camerino [..]”.

Approfondisci