Fra i corridoi della Rai sembrerebbe esserci da tempo un clima tutt’altro che disteso. I membri del cast de I Fatti vostri infatti sembrerebbero essere decisamente poco contenti di collaborare quotidianamente e fra di loro vi sarebbe una vera e propria spaccatura. A quanto pare proprio questi dissapori potrebbero portare grandi cambiamenti nei prossimi mesi.

I Fatti vostri: sorrisi davanti alla telecamera e tensioni dietro le quinte

A guardare I Fatti vostri non si direbbe eppure i membri del cast che quotidianamente si mostrano in buoni rapporti di fronte alle telecamere sono in realtà tutt’altro che buoni amici.

Come riportato in queste ore da TvBlog infatti nel corso dei mesi di conduzione si sarebbero formate delle fratture incolmabili. La situazione sarebbe così grave da complicare addirittura la convivenza professionale dietro le quinte.

I Fatti vostri: le fazioni interne al cast

La crisi fra colleghi non corrisponderebbe fortunatamente a un “tutti contro tutti”, ma piuttosto a una divisione in fazioni. Giancarlo Magalli, noto per l’ormai infinita lite in atto con l’ex collega Adriana Volpe, non sembrerebbe per il momento trovarsi in disaccordo con le due figure femminili scelte per il programma, Samanta Togni e Mary Segneri.

Lo storico conduttore non sarebbe nemmeno in lite con Salvo Sottile. Il punto debole di Magalli sarebbe infatti il professor Umberto Broccoli, con il quale non riuscirebbe davvero a mantenere un rapporto di cordialità.

Nemmeno fra le già citate figure femminili scorrerebbe buon sangue. Come riporta TvBlog infatti Samanta Togni e Mary Segneri si sarebbero scontrate durante alcune prove, non riuscendo più a riappacificarsi.

Ripercussioni sul futuro della trasmissione I Fatti vostri: si pensa già a una soluzione

Per quanto i protagonisti de I Fatti vostri possano continuare a fingere che non vi siano in realtà dei problemi, è difficile immaginare che questa situazione possa essere sostenuta ancora a lungo.

Se per ora ad alimentare l’astio intervengono anche i cambiamenti interni alla programmazione, tali da lasciare al professor Broccoli ancor più spazio di quello inizialmente previsto, per il futuro si parla di sostituzioni.

TvBlog ha infatti dichiarato che nella prossima stagione del programma, la new entry Salvo Sottile potrebbe ottenere un ruolo più centrale. Questo cambiamento andrebbe ovviamente a influire su Magalli, che da tempo occupa un vero e proprio ruolo da protagonista.

È evidente come questa scelta debba essere intrapresa con le giuste attenzioni però. Giancarlo Magalli è infatti ormai un volto storico della televisione italiana e non è detto che il pubblico accoglierebbe con piacere una notizia simile.