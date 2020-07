È un addio sofferto, quello di Salvo Sottile a Mi manda Rai 3. Un divorzio già nell’aria da tempo, quando a inizio estate insistenti voci di corridoio sussurravano l’allontanamento del giornalista dal programma. La conferma è giunta con la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021: tra i nomi non riconfermati per la nuova stagione spiccano Pierluigi Diaco, Elisa Isoardi e, appunto, Salvo Sottile. Il conduttore non ha preso bene la decisione, attaccando a muso duro il direttore di rete Franco Di Mare, il quale a sua volta ha tentato di spiegare la sua sostituzione con i giornalisti interni Federico Russo e Lidia Galiazzo.

Intervistato da Novella 2000, Salvo Sottile ha confessato le sue emozioni e raccontato i suoi progetti per il futuro.

Lo sfogo di Salvo Sottile

“La prima reazione è stata rabbia”, ammette Salvo Sottile parlando del momento in cui ha appreso di non esser stato riconfermato alla guida di Mi manda Rai 3. Uno sfogo più che comprensibile, soprattutto considerando l’impegno del conduttore che aggiunge: “Credo di essermi speso tanto per il programma”. Tant’è che secondo Salvo Sottile Mi manda Rai 3 “era al massimo degli ascolti”.

Come spiegare quindi la decisione di sostituirlo? Il giornalista ha elaborato una sua teoria: “Sostanzialmente quando ho capito che non mi avevano riconfermato ho pensato che c’era qualcosa d’altro dietro, che non era un problema lavorativo”, dichiara. “C’era qualcuno che doveva essere piazzato al mio posto”, sospetta Sottile, che afferma di avere qualche perplessità sulle recenti scelte in casa Rai.

I progetti futuri del giornalista

Cosa vede Salvo Sottile nel suo immediato futuro professionale? All’età di 47 il giornalista può esibire un curriculum decisamente brillante, vantando collaborazioni con le principali emittenti televisive.

In passato lo abbiamo visto al TG5, in prima serata Mediaset con Quarto Grado e Quinta Colonna, poi su La7 e infine in Rai. E ora? “Qualche progetto ce l’ho”, afferma risolutamente. Salvo Sottile preferisce però non svelare i suoi piani troppo in fretta e si mantiene sul vago: “Per il momento, mentre mi riposo, vaglio una serie di cose”.

Approfondisci

Salvo Sottile in lacrime a Mi Manda Rai3: “Se ho sbagliato qualcosa ho sbagliato io”

Chi è Salvo Sottile, dal successo in tv alla vita privata