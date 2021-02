L’eterna frattura tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra non sarà mai sanabile in alcun modo. Rotto quel rapporto, i tuoi a distanza di tempo, modi e spazi hanno continuano a dirsene di ogni genere e ogni occasione, ogni evento, ogni nuova conduzione è stata buona per rimarcare l’inimicizia. Anche una semplicissima Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip, assurge ad essere oggi motivo di discordia tra i due.

Magalli e Volpe tornano a pizzicarsi a distanza

Come di consueto, tra loro, le versioni non concordano. Adriana Volpe si dichiara amica e forte sostenitrice della Orlando, tra le favorite per la vittoria di questa corrente edizione del Grande Fratello Vip, mentre dall’altro lato Giancarlo Magalli si sente in dovere di specificare come la Orlando non nutrisse poi così tanta stima nella Volpe, o almeno così sembra andassero le cose in passato.

Magalli e la sua verità: “Non erano amiche“

Intervistato da Riccardo Signoretti su Nuovo Tv, Giancarlo Magalli coglie l’occasione, discorrendo sul Grande Fratello Vip, di recidere nuovamente le gambe alla Volpe. “La Volpe fa una cosa che non piace alle colleghe della tv – attacco così Magalli, tornando a gettare benzina su un fuoco che non si è mai spento – In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia“.

Magalli amico d’infanzia di Mario Draghi: il retroscena sulla loro adolescenza

Un affondo, quello del conduttore, che si riallaccia anche alla più celebre Orlando, in vetta alla cima del reality di Mediaset: “Per quello che so e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche“, dichiara Magalli andando a rispolverare la sua verità dal passato.

“Anche lei è stata vittima sempre della stessa persona“, aveva dichiarato sempre Magalli qualche settimana fa in riferimento proprio alla Orlando che a sua detta avrebbe “patito” come lui la presenza della Volpe.

La reazione della Volpe: “A Magalli non rispondo più“

Intervistata da SuperguidaTv, Adriana Volpe però risponde pur decidendo di non rispondere, a Magalli: “Alle provocazioni di Magalli non rispondo più – ha dichiarato la conduttrice di Ogni Mattina che sogna un programma tutto suo nel daytime del fine settimana – É diventato stantio, con l’età purtroppo va solo a peggiorare“. Riprendendo invece il tema Stefania Orlando, che proprio come lei sta vivendo ora una forte esperienza all’interno del Grande Fratello Vip: “Come lei ha fatto un gran tifo per me, spero proprio che vinca questa edizione del Grande Fratello Vip“, dunque forte il tifo della Volpe a sostegno della sua amica.

