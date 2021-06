Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono protagonisti di un romantico siparietto d’amore a L’Isola dei Famosi, condito da una scelta piuttosto importante. A Playa Palapa sembrerebbe tutto pronto per una dichiarazione d’amore del naufrago alla fidanzata, con proposta di matrimonio annessa. Ma la scelta di Ignazio sorprende tutti, lasciando a bocca aperta Ilary Blasi e non solo.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a L’Isola dei Famosi

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono ritrovati a L’Isola dei Famosi nella finale in onda questa sera. Dopo essersi incontrati grazie alla sfida vinta dalla ragazza contro Arianna Cirrincione, i due sono stati protagonisti di baci, abbracci e coccole a non finire in diretta tv.

La mancanza si è fatta sentire e, dopo mesi di lontananza, si sono rincontrati e riabbracciati facendo sognare Ilary Blasi e i suoi ospiti con romanticherie e dolcissime dichiarazioni d’amore.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo perché, a Playa Palapa, sembrerebbe tutto pronto per il grande passo della coppia verso il coronamento della loro storia d’amore: la proposta di matrimonio. È Ilary Blasi dallo studio a spingere Ignazio Moser a chiedere la mano della sua Cecilia, e anche quanto preparato dalla produzione indurrebbe a pensare ad una proposta di matrimonio in diretta televisiva.

Proposta di matrimonio, la decisione di Ignazio

Ilary Blasi, collegata con Playa Palapa, si rivolge a Ignazio Moser: “Io te la butto là: sei in Honduras, c’è quasi il tramonto, il mare, Cecilia lì… io mi sono portata avanti“. Frase che vorrebbe indurre il naufrago a prendere l’iniziativa e chiedere la mano della sua Cecilia. Considerando soprattutto che l’occasione per una romantica proposta era stata apparecchiata nel dettaglio dalla produzione, che ha fatto recapitare loro anche un anello nascosto in una teca nella sabbia.

Venuto a conoscenza di quanto è stato organizzato, Ignazio Moser declina però questa proposta di matrimonio evitando di forzare un gesto così romantico a fini televisivi: “Ilary io ti ringrazio però, come ho detto prima, sono cose che ci piace tenere solo per noi, riservate. Già abbiamo dato tanto alle telecamere, d’ora in poi cerchiamo di tenerci tutto per noi“. Dello stesso parere Cecilia Rodriguez: “Non abbiamo bisogno di questo“. La coppia ringrazia dunque per il pensiero, ma declina l’ipotesi di una proposta di matrimonio sotto i riflettori.

