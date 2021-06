Simona Ventura ama aggiornare quotidianamente il suo profilo Instagram. Qui la conduttrice posta spesso stories e immagini per accompagnare i suoi follower e amici nel corso delle giornate fra lavoro e tempo libero. Oggi però, la showgirl ha voluto dedicare un post a un collega molto importante: Pippo Baudo. Simona ha infatti deciso di fargli gli auguri per il suo 85esimo compleanno raccontando in un messaggio il loro primo incontro.

Il primo incontro di Simona Ventura e Pippo Baudo

Poche ore fa, Simona Ventura ha pubblicato un post speciale sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha infatti voluto raccontare a chi la segue il suo primo incontro con uno dei volti storici della televisione italiana: Pippo Baudo.

Il noto conduttore compie oggi 85 anni e a quanto pare questa non è la sola cifra importante che quest’anno dovrebbe festeggiare. 30 anni fa infatti, lui e la Ventura si sono incontrati per la prima volta. “Era il 1991 quando conobbi il grande Pippo” ha scritto la conduttrice all’inizio della sua dedica al collega. “Andai a fare un colloquio, cercavano delle inviate per dei giochi a Domenica In” ha spiegato rendendo noto il contesto del loro primo incontro.

Simona Ventura su Pippo Baudo: “Mi colpì molto il suo carisma”

Continuando a portare alla luce i ricordi del primo “faccia a faccia” con Baudo, Simona ha ammesso di aver provato da subito grande interesse per alcune caratteristiche del conduttore.

“Mi colpì molto il suo carisma e la sua enorme cultura. Discerneva su tutto, era incuriosito da tutto” ha spiegato infatti la showgirl, ripensando a 30 anni fa.

Simona Ventura: quel lavoro ottenuto grazie a Pippo Baudo

Dopo quel primo colloquio, Simona Ventura avrebbe vissuto attimi di esitazione, dovuti all’incertezza sulla possibilità di abbandonare il suo precedentemente incarico.

“Mi presero– ha ricordato- ma io , contemporaneamente lavoravo nella redazione sportiva di Telemontecarlo con contratto a tempo indeterminato, e dissi che non l’avrei lasciato”. Proprio l’intervento di Pippo Baudo però sarebbe stato determinante nel decretare il cambiamento nella sua carriera. “Grazie a lui e alla dirigenza di TMC si trovò un accordo e riuscii a lavorare in entrambi i progetti” ha infatti spiegato la Ventura, dicendosi per questo molto grata.

Simona Ventura e Pippo Baudo: insegnamenti e “strigliate”

“Da lì, siamo sempre rimasti in contatto” ha poi aggiunto Simona, ripensando agli anni trascorsi insieme al conduttore.

“Un grande esempio, sempre” ha continuato, rivolgendosi a Baudo. “Grazie Pippo, delle cose che mi hai insegnato , ma soprattutto delle strigliate” ha concluso, accennando a dettagli del loro rapporto non noti ai più.

Gli auguri di Simona Ventura a Pippo Baudo

In conclusione del suo speciale messaggio, Simona Ventura ha rivolto i suoi personalissimi auguri a Pippo Baudo, scherzando su possibili nuovi incarichi del conduttore. “Buon Compleanno- ha infatti scritto- ti vorrei Presidente Onorario della nuova Rai”. Infine, la Ventura ha commentato con l’hashtag “#pippobaudo85” a completare la sua dedica da amica e collega storica.

Il messaggio di Simona è stato accompagnato da una fotografia trovata probabilmente nell’album dei ricordi della showgirl, che ritrae lei e Baudo sorridenti in abiti eleganti, mentre si stringono in un abbraccio.