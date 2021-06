Pippo Baudo: vita privata e curiosità sul conduttore che ha fatto la storia della televisione

Pippo Baudo, un nome che fa notizia da solo. Conduttore televisivo e radiofonico, paroliere, volto noto del prime time di casa Rai, scopritore di talenti. Tutto questo è Pippo Baudo.

Si conosce molto sulla sua carriera artistica (basti pensare che ha condotto 10 volte il Festival di Sanremo), ma poco si sa riguardo alla sua vita privata.

Pippo Baudo: la vita privata

Pippo Baudo (pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo) nasce a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Il conduttore ha due figli: Alessandro Baudo, nato nel 1962 in seguito alla relazione con Mirella Adinolfi (il ragazzo verrà riconosciuto da Baudo solamente nel 1996, in seguito ad una contorta vicenda legale), e Tiziana Baudo, sua assistente, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi.

Pippo Baudo è, inoltre, nonno di tre nipoti: Nicholas e Nicole, gemelli nati nel 2010 dalla figlia Tiziana, e Sean, nato nel 1990, figlio di Alessandro, che, nel 2010, ha dato alla luce un figlio, rendendo il conduttore bisnonno. Pippo Baudo ha avuto molte storie d’amore: tra le più romantiche e durature troviamo quella con Alida Chelli, durata 7 anni, quella con Adriana Russo, breve ma molto intensa e, infine, il matrimonio con Katia Ricciarelli, durato dal 18 gennaio 1986 fino alla separazione, nel 2004, e al divorzio, nel 2007.

Pippo Baudo: alcuni aneddoti

Ecco, di seguito, alcune curiosità su Pippo Baudo: