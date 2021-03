Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati una delle coppie più in vista dello spettacolo, con un lungo matrimonio giunto a conclusione dopo quasi 20 anni. Il divorzio è stato burrascoso e nel corso degli anni ci sono stati scontri e recriminazioni, ma il conduttore e la cantante sembrano aver ritrovato recentemente un rapporto. Come ha raccontato Katia Ricciarelli non c’è nessun ritorno di fiamma, ma con Pippo Baudo è stato sicuramente uno dei grandi amori della sua vita.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: il colpo di fulmine

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati una delle coppie litigarelle più seguite del gossip italiano.

Tra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine, come ha raccontato lo stesso conduttore all’epoca, parlando di “un amore bellissimo, inaspettato, e l’ immediato desiderio di sposarmi“.

Il matrimonio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

La coppia, infatti, pochi mesi dopo essersi conosciuta, ha deciso di convolare a nozze nel gennaio del 1986. Lui 50enne, lei di 10 anni più giovane, a spingerli verso il grande passo il desiderio di avere figli. Pippo Baudo aveva già un matrimonio alle spalle, con Angela Lippi, con cui ha avuto la figlia Tiziana Baudo.

La cerimonia si è svolta nel Municipio di Militello, alle porte di Catania, dove il conduttore è nato, in presenza di pochi invitati intimi.

La favola, tra alti e bassi, dura 18 anni.

Il divorzio

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, nel corso della loro unione, fanno i conti con i rispettivi caratteri. Le liti non mancano, ma vengono sempre superate e la coppia sembra reggere, almeno fino al 2004, quando il conduttore e la cantante lirica decidono di separarsi.

Il 2004 è stato un anno duro per Pippo Baudo, licenziato dalla Rai, evento che secondo le fonti vicine alla coppia avrebbe contribuito ad acuire le tensioni, anche se la cantante è stata vicino al marito in situazioni altrettanto difficili.

Katia Ricciarelli però, dopo un durissimo scontro, abbandona la casa romana. Il divorzio arriva 3 anni dopo. Ricciarelli racconterà poi che la mancanza di figli nel loro matrimonio ha certamente avuto un ruolo.

Gli anni tormentati di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Dopo il divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli ci sono recriminazioni e accuse, che segnano una rottura movimentata. Alla fine tra i due non ci sono rapporti per anni, fino a poco tempo fa, quando la soprano ha espresso il desiderio di riallacciare i ponti.

Katia Ricciarelli ha dichiarato che avrebbe sposato di nuovo Pippo Baudo, che d’altro canto le sarebbe stata accanto nei momenti più importanti, come per l’ingaggio con Pupi Avati. Nel 2019 un incontro all’Arena di Verona segna l’inizio del disgelo. Oggi l’ex coppia è di nuovo vicina, come “vecchi amici“, ha raccontato Ricciarelli.

Approfondisci:

Pippo Baudo: la lunga carriera e una vita dedicata allo spettacolo

Pippo Baudo, tutto sui figli del presentatore

Io e Te, Katia Ricciarelli confessa: “Andavo a frugare nelle tasche”