Un’altra settimana in compagnia delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda a partire da lunedì 7 giugno 2021, come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì seguente. I fan continueranno a passare le serata in compagnia della soap italiana ambientata a Napoli che è arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole sarà il personaggio di Marina Giordano che arriverà a scontrarsi con il personaggi di Lara. Ma ecco cosa vedremo nel dettaglio giorno per giorno.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 7 giugno

Roberto cerca di capire cosa sta tramando Lara ed una volta svelato l’arcano cerca di capire cosa debba fare con la donna. In questa puntata continueranno le scaramucce tra Raffaele e Renato che andranno a toccare anche gli altri inquilini dello stabile.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 8 giugno

Ferri studierà per bene Lara per avere bene in mente la strategia migliore da attuare. Per Alberto sembra arrivato il momento di voltare pagina mentre Clara si sente più complice di Patrizio. Raffaele intanto cerca di portare contro Renato anche tutti gli altri condomini.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 9 giugno

Marina incalza Pietro che dovrà guardarsi anche da Biagio. Intanto Lara farà la sua mossa che sorprenderà Ferri. Clara rinuncerà a Patrizio sentendosi in colpa per la passione che sta vivendo. Renato e Raffaele finiscono a coinvolgere suo malgrado Giudo.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 10 giugno

Marina e Lara saranno l’una contro l’altra con la prima che vorrebbe zittire la seconda. Fabrizio ritiene però che questo atteggiamento sia sbagliato e cerca di calmare Marina.

Clara è ancora in reda ai dubbi per la sua vicinanza con Patrizio.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 11 giugno

Lara dice a Pietro di sfruttare la figura di Fabrizio per i suoi affari continuando però a raccogliere informazioni per Ferri. La situazione sembra arrivata ad una svolta.