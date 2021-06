Awed è stato indiscutibilmente uno dei naufraghi più amati di questa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi tanto da essere riuscito a strappare il titolo di vincitore del reality. Tra prove di resistenza, fame e una vistosa perdita di peso che ha fatto preoccupare e nemmeno così poco, Awed si gode finalmente il ritorno in Italia tra comfort e vizi: il primo post su Instagram da vincitore dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, con Awed “ha vinto il web“

Simone Paciello, ormai conosciuto come Awed, ha esordito come Youtuber da giovanissimo e si è sempre scontrato con le opinioni delle altre persone sui lavori legati al web, così il suo primo pensiero su Instagram subito dopo la vittoria: “Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto!

Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza”.

Con la sua solita ironia che l’ha reso uno Youtuber così seguito ha concluso il suo post pieno di entusiasmo: “Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”, scherzando sull’aspetto che più ha tenuto i fan con il fiato sospeso, preoccupati per la sua salute.

Isola dei Famosi, Awed e il mestiere dei social

Awed ha sempre difeso con orgoglio il “mestiere dei social” durante tutta la durata dell’Isola dei Famosi e in particolare aveva trovato il supporto di Matteo Diamante. Proprio Matteo aveva commentato, sul loro lavoro, “Spesso si guardano i follower più quello che la persona rappresenta”, e sostenendo Awed dicendogli: “Tu sei entrato qui non per fare lo scemo del villaggio, perché tutti conosciamo il tuo lato comico così come le persone che mi conoscono sanno il mio lato comico. Noi lo facciamo di mestiere“. Lo stesso Awed, rispondendo: “Da fuori dicono ‘quello è il co**ione che i video su youtube’.

Ci sono storie dietro che a nessuno interessa. Mia madre mi diceva, dopo quattro anni che nessuno mi cacava nei video ‘che ca**o stai a fare’?“.

Il loro sfogo aveva trovato l’appoggio dell’opinionista Tommaso Zorzi, anche lui proveniente dal web e dai social, al punto da commentare così lo scambio di parole tra i due naufraghi: “A me è piaciuta molto questa clip perché tante volte i ragazzi come noi che vengono dal web vengono discriminati solo perché vengono etichettati come cialtroni, credono che sappiamo solo tenere il telefono in mano e invece noi dobbiamo combattere contro la cattiveria della gente.

Perché sui social la gente è cattiva”

