Mara Venier torna a parlare dell’intervento che le ha causato tanti problemi, tra cui molto dolore e quasi una paresi facciale. Già durante la scorsa puntata di Domenica In, il 6 giugno, aveva esordito dicendo: “Io sono qui per superare il trauma psicologico di queste operazioni“. Oggi, la conduttrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Mara Venier di nuovo in ospedale

Mara Venier è tornata in ospedale per sottoporsi a un nuovo intervento, per rimediare ai danni di un’operazione ai denti andata male. Era stato proprio questo primo intervento a lasciarla con molte difficoltà ad articolare le parole, al punto che, senza sapere di essere già in onda a Domenica In, la Venier aveva chiesto di alzarle “la voce perché io non ce la faccio così”, chiedendo anche un gelato nel corso della puntata.

Dopo aver aperto la puntata, la 39esima di Domenica In, Mara Venier aveva subito avvisato i telespettatori: “Sono stata operata due volte ai denti, volevo dirvelo. Ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma e nei giorni successivi non è andato niente bene, sono andata da Valentino Valentini che mi ha operato venerdì per cercare di risolvere un po’ qualche problema. Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito.

Mara Venier in ospedale: “L’incubo che sto vivendo“

Da poco Mara Venier ha aggiornato i suoi follower su Instagram, pubblicando una sua foto e scrivendo queste parole: “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…Sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …Sono uscita alle 17.30 dopo ore!”. Da quel momento, racconta “ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra mento!

Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!“.

Quindi il ricorso all’ospedale e al nuovo intervento, dopo il quale si è mostrata con una foto sul suo profilo: “Ricoverata…sala operatoria, anestesia totale, un incubo! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)”.

Mara Venier, come sta la conduttrice

Mara Venier sembra dunque essere intenzionata a intraprendere vie legali verso il dentista che ha effettuato la prima operazione e appare piuttosto in apprensione per l’esito della visita di controllo.

