Mara Venier operata due volte in pochi giorni: visibilmente provata dall’ultima settimana alle prese con un problema ai denti, la conduttrice non ha rinunciato al timone del suo Domenica In, anche in questo appuntamento particolarmente duro per via delle sue difficoltà nel parlare, e ha voluto raccontare cosa le è successo.

Mara Venier operata due volte: il racconto a Domenica In

Mara Venier ha parlato davanti alle telecamere del suo programma, dopo la preoccupazione di tanti sulle sue condizioni di salute in seguito all’intervento ai denti lungo 7 ore a cui si è sottoposta negli ultimi giorni. In realtà, ha rivelato, è stata operata due volte e ha spiegato in modo più dettagliato la sua situazione.

Per farlo, ha scelto una parentesi in apertura di puntata a Domenica In: “Io ho un rapporto con voi, pubblico, e non riesco a nascondere niente. Ho qualche difficoltà nel parlare, ma volevo essere qua. Ho avuto una settimana molto difficile. Sono stata operata due volte, ai denti“.

La conduttrice ha raccontato di aver subito un’operazione da un dentista, lunedì scorso, a Roma. Ma sarebbe stata solo la prima fase di un momento difficile. “Nei giorni successivi qualcosa non è andato bene“, ha proseguito, rivelando di aver subito un secondo intervento venerdì “per cercare di risolvere un po’ qualche problema, non so quanto tempo ci vorrà“.

Mara Venier a Domenica In dopo l’intervento per “superare un piccolo trauma“

La conduttrice di Domenica In ha continuato il suo discorso sottolineando il motivo della sua scelta di tornare subito in onda: “Era importante per me, oggi, essere qua e superare anche dal punto di vista psicologico un piccolo trauma che ho subito“.

Il messaggio di Mara Venier si è concluso con un ringraziamento a tutto il personale sanitario che ha seguito il suo caso, sigillato da una battuta sulla sua “sfortuna”: “Evidentemente giugno non mi porta bene, alla prima puntata, l’anno scorso, avevo il piede rotto…“.

Mara Venier operata due volte: frecciatina a Domenica In?

Nelle trame del suo discorso davanti alle telecamere, secondo alcuni si sarebbe insinuata l’ombra di una frecciatina sul primo intervento subito. La conduttrice, durante il blocco alla presenza del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato quanto segue in tema di sanità: “È proprio vero che qui in Italia, ci si lamenta, a volte, però abbiamo anche delle eccellenze, noi dobbiamo portare avanti questo.

Non dobbiamo dimenticarcelo. Poi c’è pure qualcuno che è meno eccellente, però, insomma, questo è un altro discorso…“.