Mara Venier torna sui social dopo la misteriosa scomparsa dei giorni scorsi. La conduttrice di Domenica In era sparita dopo aver postato una Instagram Story misteriosa (poi cancellata) nella quale si vedeva che era in un letto di ospedale. Sempre secondo le indiscrezioni trapelate, Mara Venier era stata ricoverata a seguito di una lieve complicanza dopo l’intervento ai denti al quale si era sottoposta in settimana.

Nella giornata di sabato però, il comunicato stampa del programma ha annunciato il ritorno di Mara Venier a Domenica In per la puntata di domenica 6 giugno. In serata poi, la stessa conduttrice è tornata finalmente sui social, raccontando con una serie di stories cosa le è successo.

Mara Venier torna sui social e racconta come sta

Mara Venier sta bene, e oggi sarà a Domenica In come sempre. La conduttrice ha svelato ai fan, preoccupatissimi per le sue condizioni e per la sua assenza sui social, che cosa le è successo.

Con una serie di Instagram Stories, nelle quali ha inquadrato la sua vista su Roma, Mara Venier ha spiegato che cosa le è capitato: “Allora ragazzi, come vedete sono a casa, è stata una settimana pesante. Ho avuto un intervento ai denti molto lungo purtroppo qualcosa non è andato bene, ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma.

Operata dal professor Valentino Valentini, sto meglio” ha detto, annunciando il suo ritorno: “Domani sarò a domenica In, grazie a tutti“.

“Grazie professor Valentino Valentini del policlinico Umberto I di Roma che in questo momento mi sta molto vicino“.

Che cosa è successo a Mara Venier?

Tutto è partito dalla misteriosa assenza di Mara Venier dai social. La conduttrice, solitamente attivissima su Instagram, ha smesso di pubblicare contenuti dopo un misterioso video, pubblicato e poi cancellato, fatto dal letto di una clinica.

Secondo quanto riferito da Today, Mara Venier era stata ricoverata per un problema legato all’operazione al dente alla quale si era sottoposta. Già dal primo pomeriggio di sabato però, era stato annunciato il suo ritorno in onda per la puntata di domenica 6 giugno.