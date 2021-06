C’è preoccupazione per Mara Venier, l’amatissima conduttrice sarebbe stata ricoverata in ospedale ma al momento è mistero sulle sue condizioni di salute.

La conduttrice, solitamente molto attiva sui social, non posta né foto né storie da diversi giorni, dopo che aveva raccontato di essersi sottoposta ad un intervento al dente durato 7 ore. Stando a qualche indiscrezione trapelata, ancora in cerca di conferma, il ricovero sarebbe scattato proprio a seguito del problema al dente.

Mara Venier condurrà la puntata di Domenica In

AGGIORNAMENTO– Mara Venier tornerà alla conduzione di Domenica In domenica 6 giugno.

La conferma è arrivata dal comunicato ufficiale della puntata, nel quale sono stati annunciati anche gli ospiti.

Mara Venier ricoverata in ospedale?

Mara Venier sarebbe stata ricoverata in una clinica a Roma. La conduttrice di Domenica In pare avesse postato una storia che la ritraeva in un letto di ospedale, dove si vedeva la stanza e il braccio al quale era attaccata la canula della flebo. Storia immediatamente rimossa, ma che cha messo in allerta i fan; secondo quanto riferisce la testata Today, che ha appreso le informazioni dall’ufficio stampa della conduttrice, Mara Venier si troverebbe davvero in ospedale per un problema legato all’intervento.

Al momento la sua partecipazione alla puntata in onda domenica 6 giugno non è chiara, ma in più occasioni Mara Venier ha dimostrato di mettere il suo impegno per Domenica In al primo posto; un esempio recente è quando si è fratturata la gamba, durante la scorsa stagione, la mattina stessa presentandosi ugualmente.

Intervento ai denti per Mara Venier

Nei giorni scorsi Mara Venier si era sottoposta ad un difficile e doloroso intervento ai denti. Come lei stessa aveva raccontato, l’operazione era durata circa 7 ore e l’aveva lasciata parecchio dolorante.

La zia Mara si era comunque mostrata ai fan con un breve video postato su Instagram, mentre era intenta a giocare con l‘amato nipotino Claudio. Nella clip Mara Venier si era mostrata ancora molto dolorante, con tanto di ghiaccio al viso, e al nipote che voleva giocare a cuscinate aveva detto ridendo: “La vuoi finire che nonn c’ha il ghiaccio… si è operata ai denti!”

Guarda il video:

Approfondisci:

Mara Venier ricorda Carla Fracci a Domenica In, l’aneddoto sulla loro amicizia: “Ballavo sulle punte per lei”

Eleonora Daniele commossa per il regalo di Mara Venier alla figlia Carlotta: i retroscena del battesimo