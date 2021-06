La domenica di Rai1 sarà come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando. Come sempre saranno tanti gli ospiti e gli interventi in trasmissione che accompagneranno i fan di zia Mara, come la chiamano i suoi affezionatissimi fan, in diretta nel pomeriggio della domenica con uno sguardo attento all’attualità e le tante storie da raccontare.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 6 giugno

Nel pomeriggio di domenica 6 giugno 2021 andrà in onda come ogni settimana, e come ormai avviene dal lontano 1976, il programma televisivo Domenica In con al timone della conduzione l’amatissima presentatrice Mara Venier.

Inizia dunque l’ultimo mese in compagnia della conduttrice che accompagnerà i telespettatori fino all’ultima puntata del 27 giugno 2021.

Domenica In: il consueto aggiornamento con gli esperti in studio per l’epidemia di Covid-19 ed i vaccini

Come accade ormai da qualche tempo a questa parte la trasmissione porrà l’accento sulle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, analizzando lo stato attuale della somministrazione dei vaccini per contrastarla.

Interverranno nella discussione il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia che è il Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma ed il giornalista e Direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Mara Venier e gli ospiti della puntata del 6 giugno 2021

Lo show che andrà in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e sarà condotto da Mara Venier vedrà la partecipazione di tanti ospiti sia in studio che in collegamento.

Durante la puntata continuerà il ricordo di Little Tony con la figlia Cristiana Ciacci e i tanti amici de cantante che saranno presenti per omaggiarlo come la simpatica Orietta Berti, i cantanti Bobby Solo ed Edoardo Vianello.

In studio sarà presente Ron che canterà il suo nuovo singolo Abitante di un corpo celeste e che sarà intervistato da Mara Venier.

La stessa conduttrice intervisterà anche Gessica Notaro, la donna che fu vittima di una brutale aggressione con l’acido nel 2017. La Notaro sarà in studio per raccontare la sua storia e presentare la sua prima fatica da scrittrice dal titolo Nata sotto una buona stella.

La puntata sarà arricchita anche da Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, che si racconterà a Mara Venier testimoniando la sua lunga ed importante battaglia contro la sclerosi multipla.

L’attrice torna su Rai1 dopo il toccante contributo dato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, quando Amadeus la volle con sé su palco per un toccante monologo.

Mara Venier: come sta

Negli scorsi giorni Mara Venier ha rivelato di aver subito un’operazione veramente lunga, durata 7 ore, ai denti che ha lasciato comunque qualche strascico e dolore nei giorni successivi, affrontati al fianco del nipotino. Nelle ultime ore, invece, si è diffusa la notizia che Mara Venier sarebbe stata ricoverata in ospedale ma al momento è mistero sulle sue condizioni di salute anche se domani sarà regolarmente in onda, stando alle anticipazioni a dimostrazione che la situazione dovrebbe essere assolutamente sotto controllo.