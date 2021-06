Ultimo appuntamento martedì 8 giugno 2021 con Simona Ventura e le simpatiche prove di Game of Games – Gioco Loco. Per l’ultima volta la conduttrice sarà accompagnata dai 6 personaggi famosi pronti a sfidarsi attraverso le coinvolgenti prove per tentare di portare il proprio concorrente al gioco finale. Tutti gli ospiti di questa puntata dello show.

Simona Ventura e gli ospiti di Game of Games: tutti i vip della puntata finale dell’8 giugno 2021

Ultimo appuntamento della prima stagione di Game of Games – Gioco Loco, il format portato in Italia su Rai 2 da Simona Ventura. Sarà ancora la vulcanica conduttrice ad accompagnare i concorrenti ed i telespettatori collegati nell’ultima puntata.

Martedì 8 giugno 2021 vedremo per l’ultima volta i concorrenti ed i personaggi famosi alle prese con il gioco che non si sa se avrà una seconda stagione a causa dei risultati di audience altalenanti che addirittura ne avevano portato alla sospensione temporanea.

Game of Games – Il gioco dei Giochi però promette un ultimo appuntamento scoppiettante che vedrà sfidarsi tra loro i 6 Vip scelti che andranno in soccorso dei partecipanti Nip. Tra le scelte dei concorrenti potremo vedere l’attore Alex Belli, il comico Max Cavallari membro dei Fichi d’India, la soubrette Juliana Moreira, il comico napoletano Peppe Iodice, la giovane Nicole Rossi stella de Il collegio prima e poi vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express ed infine Debora Villa, amata attrice resasi nota per la partecipazione nel cast di Camera Cafè.

L’ultima puntata di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Come riportato nel comunicato stampa della tv pubblica italiana tramite il suo ufficio stampa, vedremo ancora un volta: “Ad accoglierli, il grande lunapark di Game of Games – Gioco Loco, prodotto da Blu Yazmine che, con i suoi giochi sorprendenti e dal grande impatto visivo, saprà dare del filo da torcere anche al concorrente più preparato“.

Poi, per entrare nel vivo del gioco: “Mai sottovalutare, infatti, le reazioni improvvise quanto rapide che si innescano proprio nell’istante in cui uno dei due sfidanti commette un errore durante una prova. Del resto, come si è già potuto vedere, non è raro assistere a un concorrente che “vola via” o finisce in acqua“, si legge sul sito della Rai.