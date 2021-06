Continua la soddisfacente unione di Canale 5 con le serie tv televisive spagnole. Da anni la rete ammiraglia Mediaset propone titoli apprezzati dai telespettatori ed ora ci riprova con Grand Hotel – Intrighi e passioni, che si promette di coinvolgere il pubblico a partire dal 9 giugno 2021. Tutto sulla nuova serie di Canale 5.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: la nuova serie tv di Canale 5

Mercoledì 9 giugno debutta in prima serata su Canale5 la nuova ed appassionante serie tv spagnola dal titolo Grand Hotel – Intrighi e Passioni. La prima stagione verrà trasmessa questa estate e vedrà come protagonisti gli attori Yon González, Pedro Alonso e Megan Montaner, che il pubblico italiano ha già apprezzato ne Il Segreto quando ha preso i panni dell’indimenticata Pepa.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni è una serie di genere sentimentale che è stata girata in Spagna totalmente in costume ed ambientata nei primi anni del 1900. Durante i 9 episodi della prima stagione avremo a che fare con un racconto che toccherà anche delle note drammatiche e poliziesche, dove per l’appunto gli intrighi e le passioni la fanno da padroni.

La serie arriva in Italia dopo il grande successo riscosso in Spagna a partire dal 2011 e spera di replicare il successo già avuto nel nostro Paese da altri titoli spagnoli come Il Segreto o Una vita.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: la trama della nuova serie tv di Canale 5

La trama è semplice. Ci troviamo in una piccola cittadina spagnola di nome Cantaloa dove Julio, un umile uomo, si reca al Grand Hotel per andare a trovare la sorella Cristina che ci lavora. Arrivato sul posto però l’uomo viene informato del fatto che la sorella non si trova più e sembra essere scomparsa nel nulla dopo che è stata licenziata a causa di una sua malefatta che l’ha vista rubare nella struttura.

Julio cerca quindi di capirne di più architettando un piano: fingersi un semplice cliente senza rivelare la sua identità per capirne di più. Durante il suo soggiorno però sarà distratto dalle sue indagini dalla bella ereditiera Alicia che è fidanzata con il direttore del Grand Hotel. I due si avvicineranno così tanto da innamorarsi e da voler scoprire insieme che fine ha fatto Cristina.

I due attraverso le loro indagini porteranno a galla i tanti segreti nascosti nella struttura nella quale però dovranno nascondere anche il loro amore.