Sta per prendere inizio il Campionato Europeo di Calcio edizione 2020, eccezionalmente spostato in questo anno per le alterne vicende dell”epidemia di Covid-19. L’Italia intera è pronta a sostenere i proprio beniamini impegnati nella competizione e tanti tifosi sono pronti a fare il tifo da casa. Dove e quando vedere gli azzurri in tv

Quando iniziano gli Europei di Calcio

Sarà un’edizione eccezionale quella degli Europei di Calcio 2020, non solo per lo spostamento di un anno a causa dell’epidemia da Covid-19 ma anche perché si tratterà per la prima volta nella storia della competizione continentale di una edizione itinerante.

L’Italia e la propria nazionale saranno quindi impegnati doppiamente perché il nostro Paese figura tra quelli organizzatori. La competizione partirà proprio da Roma e si terrà contemporaneamente nelle maggiori città europee tra le quali figurano Londra, Siviglia, San Pietroburgo, Amsterdam e Monaco di Baviera er citarne alcune.

Sarà dunque la nostra Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini ad aprire le danze e dare il via alla competizione che eleggerà la Nazione più forte d’Europa. La prima partita dell’Europeo 2020 si terrà a Roma venerdì 11 giugno 2021 dove gli azzurri affronteranno la compagine della nazionale Turca.

Lo stadio Olimpico sarà il teatro del primo match a partire dalle ore 21:00 e vedrà tutte le gare degli azzurri che tenteranno di passare alla fase successiva della competizione.

Europei di Calcio 2020: il calendario della nazionale italiana

I tanti tifosi e telespettatori italiani potranno seguire tutta la competizione sulle reti Rai ed in particolare avranno l’opportunità di vedere le gare dell’Italia. Il calendario della fase a girone vedrà i nostri calciatori impegnati in tre gare che saranno trasmesse con il seguente calendario: