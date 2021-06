Ciro Immobile lascia il segno nella prima partita degli azzurri di Euro 2020, portando a casa il secondo gol contro la Turchia. La moglie, Jessica Melena, regala un post su Instagram al marito dopo l’epilogo decisamente positivo dell’Italia. Nella didascalia si legge: “Gol e assist. Grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui”. Pioggia di complimenti e congratulazioni sotto il post: immancabile il commento di Ciro, che risponde con affetto, “vita mia”.

Scopriamo insieme chi è Jessica Melena, madre dei loro 3 splendidi figli.

Chi è Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile

Jessica Melena, quasi 31enne, è nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 17 luglio 1990.

Influencer con più di 950 milioni di followers, Jessica si dichiara diversa dalle altre cosiddette “wags”. Nella sua biografia di Instagram scrive “Family first” e si definisce come “mamma di Michela, Giorgia e Mattia”. I 3 figli, riportati in ordine di nascita, sono “la forma di tutto il loro amore”, come scrive in un post su Instagram. Pare che da bambina, Jessica avesse il sogno di diventare criminologa, così si iscrive all’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila. La sua vita, però, cambia totalmente strada.

Partecipa ad alcuni concorsi di bellezza, vincendo nel 2009 la fascia di Miss Mediterranea. Tuttavia, dopo essersi innamorata dell’attaccante della Lazio e della Nazionale, ha deciso di essere una mamma a tempo pieno.

Jessica Melena e Ciro innamoratissimi: il tatuaggio del viso di lei sul braccio di Ciro

Jessica e Ciro si sposano il 23 maggio 2014, con un rito celebrato presso il Santuario San Camillo de Lellis, a Bucchianico, paese di origine di lei. Da quel giorno diventano davvero inseparabili e sembrano sempre più innamorati. Addirittura pare che Ciro abbia deciso di omaggiare la sua dolce metà tatuandosi il viso di Jessica sull’avambraccio destro.