La piattaforma di streaming Netflix ha lasciato a bocca aperta i fan di Lupin. Nonostante la seconda parte stia per arrivare proprio domani 11 giugno 2021 arrivano degli indizi per quella che sarebbe la terza. Insomma, anche i fan sono costretti a diventare nuovi Lupin e attendere, a colpi di indizi, il ritorno sulla piattaforma di Omar Sy.

Lupin parte 3: gli indizi di Netflix sulla terza parte

Mentre Lupin parte 2 sta per essere aggiunta in catalogo domani venerdì 11 giugno 2021 si rincorrono già le voci per una eventuale terza stagione. Ed è proprio Netflix ad alimentare le attese dei tanti abbonati pronti a riaccogliere sui loro schermi l’attore Omar Sy nei panni di Assan Diop, il nuovo ladro gentiluomo ispirato dalle gesta e dal modo di fare di Lupin.

Come al solito Netflix gode a lanciare anticipazioni ai fan di tutte le serie ma questa volta ha esagerato. Nel giro di poche ore infatti i fan, già in trepida attesa della seconda parte, sono stati bombardati con due contributi che la piattaforma di streaming ha confezionato per loro.

Il primo riguarda un video rilasciato durante la Geeked Week, un evento in streaming gratuito di Netflix che il catalogo usa per gli annunci e i contenuti extra a tema film, serie tv o docuserie.

Durante l’evento infatti è stato rilanciato un video di 60 secondi che anticipa quello che vedremo nella seconda stagione. Nel video si vede Assan guidare una macchina con al suo fianco il detective della polizia Youssef Guedira, proprio il poliziotto che si era messo sulle tracce di Lupin per arrestarlo per il furto della collana, che sembra adesso al suo fianco nelle ricerche del figlio.

Il secondo contributo che ha mandato in tilt i fan è invece arrivato attraverso la scoperta di un indizio lasciato qualche tempo dall’account ufficiale Instagram di Lupin_Netflix.

I tanti fan che hanno guardato attentamente le foto postate dall’account hanno infatti trovato un link che gli ha svelato il succoso segreto: una volta cliccato sul link http://assane-diop.com si sono trovati di fronte a delle immagini che anticipano l’esistenza di una terza parte di Lupin!

Come sempre una trovata geniale di Netflix che domani venerdì 11 giugno 2021 alzerà il velo sulla seconda parte di Lupin.

Lupin: dove eravamo rimasti

I fan conoscono ormai così la storia di Assan che, nell’intento di vendicare il padre, attua un piano che lo metterà di fronte ad una delle famiglie più potenti di Francia.

Il ladro mette a segno un importante colpo riuscendo a rubare una preziosa collana alla famiglia dei Pellegrini, vero bersaglio di Assan. Le cose però si complicano quando i Pellegrini scoprono chi si cela dietro al colpo e fanno partire le loro contromosse che porteranno al finale della prima parte: il rapimento del figlio di “Lupin”.