Ormai ci siamo ed il giorno segnato in calendario è arrivato. L’11 giugno 2021 arriva la tanto attesa seconda parte della prima stagione di Lupin. La serie con Omar Sy nel ruolo del protagonista ci aveva lasciato con il fiato in sospeso per il finale della prima parte quando Assan aveva subito un duro colpo.

Il ritorno di Lupin su Netflix

La seconda parte della serie Netflix su Lupin è ormai tra noi. A partire da venerdì 11 giugno 2021 infatti sarà disponibile per tutti gli abbonati e darà la possibilità di scoprire come finiscono le avventure di Assan, il ladro gentiluomo che ricalca le gesta del suo grande ispiratore.

La serie tv è una rivisitazione moderna del grande classico Maurice Leblanc che nel corso dei tempi ha ispirato più volte film e cartoni animati ispirati alla figura del ladro francese. Le prime 5 puntate aggiunte sul catalogo di streaming i primi mesi del 2021 hanno regalato al pubblico un grande Omar Sy nei panni di Assane Diop, ironico e sempre credibile mai sopra le righe.

Dunque dopo aver rilasciato un indizio sulla data di uscita della seconda parte, ora Netflix si prepara a lanciare le rimanenti 5 puntate a partire da venerdì 11 giugno 2021.

Lupin: dove eravamo rimasti

Abbiamo conosciuto così la storia di Assan che nell’intento di voler vendicare il padre attua un piano che lo metterà di fronte ad una delle famiglie più potenti di Francia.

L’uomo riesce a mettere a segno un importante colpo riuscendo a rubare una preziosa collana alla famiglia dei Pellegrini grazie alle sue grandi abilità da ladro e perché no anche illusionista. La stessa potente famiglia è diventata bersaglio di Assan perché in passato ha avuto a che fare con suo padre: furono proprio i Pellegrini a costringerlo al carcere nel quale poi si tolse la vita in seguito.

Da qui parte dunque la voglia di verità di Assan che prendendo i panni di Lupin in chiave 2021 mette in scena un piano volto a trovare la verità per se stesso e per suo padre.

Le cose però si complicano quando i Pellegrini scoprono chi si cela dietro al colpo e fanno partire le loro contromosse che porteranno al finale della prima parte: Lupin ora deve capire anche che fine ha fatto suo figlio.