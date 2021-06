Ad un solo giorno di distanza dalla messa in onda del primo capitolo Rai1 propone il sequel della commedia francese che si muove tra stereotipi e pregiudizi Non sposate le mie figlie. Non sposate le mie figlie! 2 va in onda oggi giovedì 10 giugno 2021 alle ore 21:30. La trama ed il cast della pellicola con Christian Clavier.

Non sposate le mie figlie! 2: il cast e le curiosità del film in onda su Rai1 oggi 10 giugno 2021

Non sposate le mie figlie! 2 (dal titolo in francese Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?) è un film commedia francese del 2019 diretto da Philippe de Chauveron, il regista che ha curato anche la prima pellicola dal titolo Non sposate le mie figlie!

.

Il film continua a seguire le vicende della coppia Claude e Marie Verneuil e delle loro 4 figlie ormai tutte sposate ed alle prese con delle scelte da prendere che manderanno in crisi i genitori.

Ancora una volta vedremo nei panni del co-protagonista del film, il padre di famiglia Claude Verneuil, l’attore francese volto noto Christian Clavier. L’interprete transalpino è conosciuto in Italia ed in tutto il mondo per aver interpretato un un conosciutissimo personaggio dei fumetti d’oltralpe come Asterix, il gallo che sfida strenuamente le velleità di conquista dei romani.

Il protagonista delle serie animate e dei fumetti del ciclo di Asterix & Obelix è stato interpretato da Clavier nella messe in scena cinematografiche di Asterix & Obelix contro Cesare ( del 1999) e Asterix & Obelix – Missione Cleopatra ( sequel del 2002).

Torneranno al suo fianco a formare il cast del primo film gli altri attori presenti Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédéric Chau e Frédérique Bel.

Non sposate le mie figlie! 2: la trama del film in onda su Rai1 oggi 10 giugno 2021

Claude e Marie questa volta saranno alle prese con le problematiche delle loro 4 figlie che, ormai sposate e felici con i rispettivi compagni, iniziano a maturare l’idea di spostarsi dalla Francia a causa del razzismo o per questioni lavorative.

I genitori sono dunque messi di fronte al vedere la loro famiglia sfaldarsi per la lontananza che porterebbe le figlie in giro per il mondo nei Paesi natali dei loro mariti. Con l’intento di far cambiare idea alle donne Claude e Marie le loro vicende si intrecceranno anche con quelle di due loro consuoceri che non intendono accettare l’unione omosessuale della loro figlia.