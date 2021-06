Il giovedì sera di Rai2 propone un film drammatico pieno di adrenalina che vede un surfista in lotta con uno squalo che mette a repentaglio la sua vita. Paradise beach – Dentro l’incubo va in onda oggi 10 giugno 2021 su Rai2 alle 21:20 circa. Tutto sulla trama ed il cast del film che va in onda questa sera

Paradise beach – Dentro l’incubo: il cast e le curiosità del film in onda giovedì 10 giugno su Rai 2 alle 21:20

Paradise Beach – Dentro l’incubo ( dal titolo in lingua originale di The Shallows) è un film del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra, regista spagnolo qui alle prese con un film drammatico.

Il cast del film vede come protagonista la bella attrice statunitense Blake Lively, che vanta un grande seguito in tutto il mondo e he qui interpreta Nancy Adams, una giovane surfista e studentessa di medicina. La sua carriera infatti sboccia nel 2005 quando prende parte al film teen 4 amiche e un paio di jeans e successivamente si consacra quando nel ruolo di Serena van der Woodsen spopola con la serie TV Gossip Girl che la vede tra i protagonisti per il periodo che va dal 2007 al 2012.

Nei panni di Carlos figura l’attore Óscar Jaenada, già apprezzato al fianco di Penelope Cruz e Javier Bardem in Escobar – Il fascino del male.

Completano il cast gli attori Brett Cullen e Sedona Legge.

Paradise beach – Dentro l’incubo: la trama del film in onda giovedì 10 giugno su Rai 2 alle 21:20

Nancy è una giovane studentessa di medicina che ha la passione del surf. Dopo aver sofferto per la morte della madre decide di raggiungere un luogo sperduto nel quale ha un ricordo piacevole legato alla donna. Arrivata sul posto deciderà di approfittarne per surfare su qualche onda che le belle insenatura donano. Nessuno sa dove si trova a parte i due amici surfisti arrivati lì con lei che però presto se la dovranno vedere con un imminente pericolo.

La ragazza è infatti presa di mira dallo squalo bianco che la costringerà ad essere bloccata su di uno scoglio ferita e senza forze a lottare per salvarsi la vita nel mezzo del nulla e senza nessuno che la possa aiutare.