Continuano con l'ultimo capitolo le disavventure sgangherate del gruppo dei 4 amici più famosi del cinema. La commedia Una notte da leoni 3 chiude il ciclo di Italia1 dedicato alle avventure di Doug Billings, Phil Wenneck, Stuart Price e Alan Garner.

Una notte da leoni 3: il cast del film in prima serata giovedì 3 giugno 2021 su Italia 1

Una notte da leoni 3 (dal titolo in lingua originale di The Hangover Part III) è un film del 2013 diretto ancora una volta da Todd Phillips, che ha curato l’intera saga cinematografica.

Rivedremo dunque per l’ultima volta tutti e 4 gli interpreti che hanno recitato nel primo film e che sono passati alla storia per l’intera trilogia ormai considerata di culto. Come negli altri due film uno dei protagonisti è Bradley Cooper, sempre nei pani di Phil, l’attore statunitense che si è poi affermato anche in chiave drammatica per l’interpretazione in American Sniper. L’attore successivamente è anche divenuto regista e produttore facendosi notare per la sua opera prima A star is born, dove ha curato anche la produzione della pellicola che lo vedeva protagonista con la cantante Lady Gaga.

Al centro di questo film c’è il personaggio interpretato da Ken Jeong, l’attore di origine sudcoreana che prende i panni per la terza volta di Leslie Chow, un tipo fuori di testa che ha coinvolto nelle sue avventure tutto il gruppo di amici.

Gli altri amici sono sempre interpretati ancora da Ed Helms, nel ruolo del dentista sfortunato Stuart “Stu” Price; Zach Galifianakis che per l’ultima volta interpreta lo sgangherato personaggio di Alan Garner; infine Justin Bartha interpreta ancora una volta Douglas “Doug” Billings.

Una notte da leoni 3: la trama del film in prima serata su Italia 1

Nell’ultimo capitolo della saga è centrale la figura di Leslie Chow che dopo una rocambolesca fuga dal carcere dove era detenuto, non perde l’occasione di contattare Alan per imbastire uno dei suoi piani.

L’uomo infatti coinvolgerà nuovamente i 4 amici in una delle sue disavventure che li metterà contro ad una vecchia conoscenza della saga, il boss della statunitense Marshall. Quest’ultimo sarà pronto a farla pagare a Chow per un regolamento di conti che coinvolgerà Alan, Stu e Phil e li metterà in pericolo di vita. Come al solito.

