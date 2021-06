Chissà cosa ne sarebbe stato di Awed, Simone Paciello, ed Elettra Lamborghini se ai tempi si fossero scritti, conosciuti e frequentati. Così infatti la Lamborghini, opinionista uscente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha raccontato di essere stata in passato infatuata del noto youtuber che però non l’ha mai saputo. Tornato dall’Isola, con qualche kg in meno e un po’ di barba in più, Awed scopre il segreto della Lamborghini e ironicamente si rammarica.

Elettra Lamborghini e la cotta per Awed

Ci è rimasto male, scherzando, Awed. Il vincitore dell’Isola dei Famosi, appena tornato dopo un rocambolesco viaggio di ritorno dall’Honduras, ha scoperto solamente adesso che in passato ad avergli messo gli occhi addosso era stata proprio l’opinionista del suo reality, Elettra Lamborghini.

La cantante ha rilasciato questa intima confidenza parlando e chiacchierando con Tommaso Zorzi in quel de Il Punto Zeta, dove ha spiegato come anni fa avesse notato Paciello ma anche di come ci fosse rimasta male scoprendo la sua giovane età (tre anni meno di lei), causa della mancata dichiarazione.

Il rammarico di Awed: “Ora eravamo sposati“

Ad oggi Elettra Lamborghini è una donna innamoratissima e sposatissima con il suo Afrojack ma ovviamente, parlando del passato, c’è molto da dire su quella cotta che in più di un’occasione l’ha spinta sui profili social di Paciello.

E in tutto questo, Awed, non ne sapeva nulla. Col senno di poi, ora single e dimagritissimo dopo l’esperienza da naufrago, a Fanpage confessa lo sconforto del non averlo saputo prima: “Volevo ringraziare Elettra perché dopo 85 giorni di fame sentirsi dire ‘che bel ragazzo’ è una di quelle frasi che fanno bene al cuore“. Tornando su quella cotta mai confessa invece, sempre Awed: “Scherzi a parte ho riso un sacco quando ha parlato dell’età.

Bastava che mi avvisavi ai tempi, potevo pure andare in giro a mentire! Ora eravamo sposati con dei bambini“.