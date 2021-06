È calato il simbolico sipario sull’Isola dei Famosi e a trionfare è stato Simone Paciello, in arte Awed. Lo youtuber ha convinto tutti con la sua dedizione, la strategia pulita e in linea col gioco e soprattutto la sua simpatia. Il trionfo in finale contro Valentina Persia sta facendo risuonare il suo nome in tutto il mondo dello spettacolo italiano, ma c’è qualcuno che l’aveva già notato e in tempi non sospetti. Ovvero Elettra Lamborghini, che ha svelato di essere stata “innamorata” di Awed.

Elettra Lamborghini innamorata di Awed: la confessione dell’opinionista

Mentre il gruppo di sopravvissuti all’Isola dei Famosi rientra in Italia, l’opinionista del programma Elettra Lamborghini è stata ospite di Tommaso Zorzi e il suo Il Punto Z.

I due hanno condiviso lo studio di Mediaset per tre mesi, ma il vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto chiedere all’ereditiera, cantante e moglie di Afrojack se avesse qualcosa da dire a qualcuno, tra i naufraghi. E lei ha scelto proprio il trionfatore dell’edizione 2021, Awed.

“Non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo in cui ero innamorata… Mi piaceva Awed” ha svelato Elettra. Poi specifica: “È successo tantissimo tempo fa. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi se non mi sbaglio.

Ludovica Bizzaglia, probabile che fosse lei, una ragazza molto bella“. L’infatuazione è nata grazie all’attività sui social di Awed: “Pensavo fosse un bel ragazzo. Credevo fosse più grande di me, invece ha tipo tre anni meno di me quindi ci ho messo la croce“. Nulla di fatto quindi, ma poi la Lamborghini aggiunge: “Però c’è stato un periodo breve in cui lo guardavo sui social e pensavo: quasi quasi me lo farei“.

Elettra Lamborghini presto mamma? Le sue parole al Punto Z

Sull’esperienza appena conclusa, Elettra Lamborghini ringrazia tutti ma ammette: “Francamente riconosco i miei limiti.

Forse lo rifarei tra qualche anno, adesso non era il momento giusto, anche perché avevo appena fatto il Covid. Ora il mio focus è la musica“. La cantante, che è stata anche a twerkare sul palco del Festival di Sanremo, punta tutto sul lavoro quindi, mettendo per il momento da parte l’idea di allargare la famiglia. È passato meno di un anno dal matrimonio con il dj Nick van de Wall meglio noto come Afrojack e ora i due vivono tra Dubai, il Belgio e la Lombardia, ha spiegato.

Sulla possibilità di avere figli, ha detto: “Nick in realtà vorrebbe già dei figli, ma penso che aspetterò almeno un anno, minimo.

Voglio twerkare ancora un po’. Io adoro i bambini, ne partorirei 80 subito, ma voglio godermi ancora un po’ il mio maschio. E poi mi piace dormire, il pisolino non me lo devi togliere. E ho ancora altre cose per la testa“.

