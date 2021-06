Come opinionista dell’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ha conquistato il pubblico di Mediaset con la sua simpatia e il suo essere diretta. Dopo la vittoria di Awed che ha posto fine al reality, la cantante ha altri progetti in cantiere per questo autunno e si dedicherà alla musica, sua grande passione. In occasione di una recente intervista la Zanicchi ha annunciato uno show musicale tutto incentrato su di lei e sulla sua carriera artistica. Inoltre, la cantante sta anche lavorando a un nuovo disco, la cui uscita è prevista questo autunno.

Iva Zanicchi pronta a tornare in tv con un One Woman Show

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi come opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e … Iva Zanicchi avrà un’altra esperienza in TV.

Infatti, la cantante sta attualmente lavorando al suo nuovo One Woman Show in cui canterà e ballerà con la partecipazioni di amici e affetti più cari: “Canterò con loro un brano moderno, molto probabilmente sarà in inglese…Cercherò di far cantare maggiormente loro…”, ha dichiarato in questi ultimi tempi a riguardo la Zanicchi a Nuovo. Per poi svelare: “Sarà un One Woman Show sulla mia vita, in cui non mi vedrete solo cantare, ma anche ballare“. Lo show durerà due puntate e sarà dunque incentrato sulla vita e la carriera musicale dell’artista, che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Amore Mio Malgrado.

A farle da complice in questo show televisivo, ci saranno non solo i suoi amici più cari che canteranno con lei ma anche sua figlia che canterà con lei:”Siamo una famiglia canterina“.

Un nuovo progetto discografico in autunno

Oltre al nuovo show, Iva Zanicchi ha grandi progetti dal punto di vista musicale. Infatti sul sito web All Music Italia rilascia una videointervista in cui annuncia l’arrivo di un nuovo album in autunno, a ottobre, precisa l’artista. Il nuovo progetto discografico una raccolta di brani inediti scritti da vari autori, alcuni pezzi vedono anche la collaborazione di Cristiano Malgioglio con il quale aveva già lavorato nel lontano 1970.