Lutto per Alessandro Cavallo: morta la cognata poco più che 30enne, un altro dolore ad Amici di Maria De Filippi

È un’altra notizia terribile quella che travolge il mondo di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5. Si apprende in questi istanti del lutto che ha gettato nello sconforto un ex concorrente del programma, l’ex finalista Alessandro Cavallo. Il ballerino piange la morte della cognata Erica, scomparsa poco più che trentenne.

Lutto per Alessandro Cavallo: morta la cognata

Un dolore terribile quello che ha colpito il ballerino di Amici di Maria De Filippi, l’ex finalista Alessandro Cavallo che si trova in questi momenti a fare i conti con una perdita dolorosa. È morta Erica Zecca, la cognata del ballerino, sposata col fratello Vincenzo.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia, Erica aveva appena 33 anni, secondo quanto riportato da Fanpage.it, ed era mamma di due bimbi.

Erica, l’insegnante di danza con un legame speciale con Alessandro

C’è riserbo sulle cause della morte della giovane 33enne che sembra sia venuta a mancare dopo aver combattuto contro una malattia che la affliggeva da tempo. Noto è però il ruolo fondamentale che la 33enne ha avuto nella vita del cognato, il ballerino Alessandro Cavallo: Erica era un’insegnante di danza ed era stato proprio il ballerino ex Amici a raccontare come, intervistato da Silvia Toffanin in quel di Verissimo, fosse stata proprio lei a spronarlo a muovere i primi passi nel mondo della danza, assecondandolo nella sua vocazione.

Inimmaginabile il dolore provato dal ballerino a cui è venuta a mancare una figura importante e fondamentale nella sua vita.

Purtroppo in quest’ultima settimana non è stata questa la sola notizia che ha accostato il mondo di Maria De Filippi al dolore per la perdita di una persona: una sofferenza devastante quella provata per la morte improvvisa di Michele Merlo, per tutti solo Mike Bird, il giovane 28enne ex talento di Amici di Maria De Filippi, stroncato all’improvviso da un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante.