Nelle ultime ore è emerso che Camilla Canepa, la 18enne ligure morta a causa di una trombosi ed emorragia cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca, soffriva di piastrinopenia autoimmune. Sul caso indagano i Carabinieri, per capire se la patologia della giovane era stata segnalata prima della vaccinazione. Cos’è la piastrinopenia, quali sono i sintomi e che rischi comporta per il vaccino Covid-19.

Cos’è la piastrinopenia autoimmune: malattia, diagnosi e sintomi

Se ne parlerà molto, nei prossimi giorni: Camilla infatti non era solo una ragazza 18enne, di per sé già fascia d’età e genere per cui il vaccino AstraZeneca era stato sconsigliato, ma soffriva anche di una patologia non comune.

Si chiama Piastrinopenia Autoimmune (ITP) ed è una malattia che comporta la distruzione e la soppressione della produzione del numero di piastrine, fondamentali per la coagulazione. La patologia, si apprende sul sito dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) si presenta in forma primaria nell’80% dei casi e secondaria nel restante, ma in ogni caso la natura della malattia sarebbe autoimmune.

La piastrinopenia (letteralmente scarsità di piastrine) viene solitamente diagnosticata per esclusione: non ci sono infatti altri sintomi direttamente relazionabili ad essa ma può essere accertata con l’osservazione del sangue al microscopio.

Ci sono alcuni sintomi che possono lanciare l’allarme: petecchie (piccole macchie cutanee) sulle gambe, emorragie e perdita di sangue dal naso e dalle gengive.

Camilla, la 18enne di Genova soffriva di piastrinopenia autoimmune

La piastrinopenia autoimmune si classifica con 3 modalità: può essere di nuova diagnosi, persistente oppure cronica. In quest’ultimo caso, è necessario seguire alcune terapie, proprio come quelle che stava seguendo Camilla Canepa, la 18enne morta a Genova pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca.

Sono state sequestrate le sue cartelle cliniche e ora si cerca di capire se la malattia di cui soffriva, pare a livello familiare secondo quanto riportato, fosse stata dichiarata, così come la duplice terapia ormonale. In caso negativo, la situazione si complicherebbe: la scelta di organizzare open day per AstraZeneca anche per soggetti a rischio era stata, pare, avallata dal Cts, ma unendo i rischi del vaccino ad una malattia autoimmune che colpisce specificatamente le piastrine, sembra aver creato una tempesta perfetta che ha portato al drammatico esito.

Approfondisci

Vaccino, Oms preoccupata da poche vaccinazioni in Europa: raggiungere il 70% degli adulti per fine luglio