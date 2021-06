Christian Eriksen è uno dei calciatori più talentuosi in circolazione. Attualmente nella squadra dell’Inter, il centrocampista può vantare nella sua carriera la partecipazione a numerose competizioni ed un grande talento che fa gola a numerosi club. Ripercorriamo insieme la sua carriera, dalle squadre cui ha preso parte ai trofei in bacheca.

Christian Eriksen: dall’Ajax al Tottenham

Christian Eriksen è nato a Middelfart, comune danese della regione di Syddanmark, il 14 febbraio 1992. Sin da giovane è esplosa la sua passione per il pallone e, proprio nei campi da calcio, ha preso forma la sua carriera.

Considerato uno dei giocatori più forti della storia del calcio danese, Eriksen si è formato nella squadra olandese dell’Ajax, con cui ha vinto tre campionati olandesi consecutivi tra il 2010 e il 2013. Tra le coppe in bacheca con la maglia dell’Ajax anche una Coppa dei Paesi Bassi nel 2009/2010 e una Supercoppa dei Paesi Bassi nel 2013.

E proprio nel 2013 la sua carriera ha preso una piega decisiva, poiché in quell’anno si è trasferito nella squadra inglese del Tottenham, nella quale ha spiccato il volo e ottenuto ancor più successo. Proprio con il Tottenham ha sfiorato la vittoria nella finale di Champions League del 2019, sfumata per merito di un’altra squadra inglese: il Liverpool.

Il trasferimento all’Inter

Christian Eriksen ha avuto un’altra, decisiva svolta della sua carriera con il trasferimento nel gennaio 2020 dal Tottenham all’Inter. La squadra di Milano è la prima italiana cui il calciatore ha fatto parte – e fa tuttora parte -. Nel corso del suo primo anno con la maglia dell’Inter, il centrocampista non ha ottenuto alcun trofeo e si è posizionato in seconda posizione in classifica alle spalle della Juventus, vincitrice del campionato 2019/20. Ma è quest’anno che è arrivata la sua consacrazione anche in Italia.

L’Inter infatti è stata eletta campione d’Italia per aver vinto lo Scudetto al termine di questa stagione.

Attualmente impegnato con la Nazionale danese agli Europei 2020, Christian Eriksen è stato colto da malore durante la partita Danimarca-Finlandia.

Christian Eriksen è sposato con Sabrina Kvist Jensen. Fidanzata dal 2012, la coppia ha due figli.