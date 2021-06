Il grido “Porca puttena” di Lino Banfi nello stile del famoso personaggio di Oronzo Canà de L’allenatore nel pallone irrompe in campo agli Europei e diventa un tormentone. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno esultato così dopo il gol nel match inaugurale della competizione, aprendo a un sipario che ha incuriosito i tifosi dell’Italia e che è diventato virale nel giro di pochi minuti. A rivelare cosa si nasconde dietro l’esultanza degli azzurri è stato lo stesso attore pugliese, commosso nel vedere tradotta in realtà la sua idea.

Europei, Immobile e Insigne come Lino Banfi dopo il gol: “Porca puttena“

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-0 nell’incontro di apertura degli Europei di calcio 2020, e in campo non è passata inosservata la frase gridata a favore di telecamera da Ciro Immobile, seguito da Lorenzo Insigne, dopo un gol contro gli avversari.

I due azzurri hanno urlato “Porca puttena“, omaggio a Lino Banfi e al suo intramontabile personaggio di Oronzo Canà nel film L’allenatore nel pallone.

Raggiunto dai microfoni di Adnkronos, l’attore ha raccontato cos’ha provato nel sentirsi citare dai calciatori della Nazionale: “Per me quel ‘porca puttena’ gridato da Immobile e Insigne è come un David di Donatello.

Mi sono commosso“.

Secondo Lino Banfi, potrebbe addirittura diventare lo slogan di Euro 2020. E ha fatto una proposta in caso di vittoria dell’Italia agli Europei: “Finiscono l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, quindi se vincono devono venire a farmi gli auguri“. Un mese esatto dopo la partita che ha visto il suo famoso grido dominare le scene, infatti, l’attore compirà 85 anni e non nasconde di sognare dei festeggiamenti nel segno del trionfo azzurro.

Immobile e Insigne come Lino Banfi: com’è nata l’idea di gridare “Porca puttena“

Ad accennare cosa si cela dietro il grido dei giocatori è stato Immobile, stuzzicato dalle domande dei giornalisti dopo la partita: “Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci diceva che chiunque di noi avesse segnato avrebbe dovuto dire ‘Porca puttena’“.

Queste le parole di Insigne a SkySport: “Chiellini ha ricevuto una chiamata da Banfi e pensava fosse uno scherzo. Poi a pranzo Mancini ha deciso di condividere il video con Lino che diceva, ‘esultate col porca puttena’. Spero che da casa sia rimasto contento“.

Il tributo a Banfi, come spiegato poi dallo stesso attore a Adnkronos, è nato dopo un particolare incoraggiamento inviato a Giorgio Chiellini e rivolto alla squadra e al ct Mancini: “Giovedì, alla vigilia della partita, ho mandato un mio video a Chiellini, che conosco da molto tempo, per caricare i ragazzi e il Ct, chiedendo di farlo vedere a tutti.

Nel video dicevo a Mancini: ‘mister, mi raccomando Spinazzola – Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo ‘porca puttena”. E così è andata“.

Italian culture is: Lino Banfi e porca puttæna #Euro2020 pic.twitter.com/DyVAKTl9FK — valentina || euroventiventi🇮🇹 (@mocciosvs) June 11, 2021

Nel suo messaggio agli azzurri, Lino Banfi ha dato anche alcuni consigli alla “Oronzo Canà”, in riferimento al personaggio cult del film L’allenatore nel pallone: “Gli ho detto di affidarsi al 5-5-5 e gli ho spiegato cos’è davvero: 5 cozze pelose, 5 polipetti e 5 ‘allievi’, che in Puglia sono le seppioline piccole.

‘Mettete tutto insieme e vi fate la zuppetta alla porca puttena che dà la carica giusta’. Chiellini mi ha risposto: ‘faremo come dici tu'(…). Quel grido dopo il gol per me è come un David di Donatello. Mi sono commosso“.