Gioia incontenibile per Martina Stella, che ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere incinta del suo secondo bebè. L’attrice ha condiviso con i suoi followers la lieta novella specificando, attraverso un lungo post, come la sua famiglia sia pronta ad allargarsi. Il nascituro sarà il primo in coppia con Andrea Manfredonia, suo marito dal 2016.

Martina Stella annuncia la gravidanza

Martina Stella ha annunciato attraverso un post Instagram di essere incinta per la seconda volta. L’attrice ha voluto aspettare prima di condividere sui social la lieta novella, che ha ricevuto da subito un’ondata di affetto dai suoi affezionatissimi followers.

Due scatti che la ritraggono più bella che mai: dietro di lei lo sfondo bianco risalta ancor di più il vestito arancione con cui ha deciso di farsi immortalare. E, in primo piano, i primi lineamenti del pancione ben in vista.

A corredo delle due fotografie un lungo post in cui la Stella ha deciso di raccontare le sensazioni del momento: “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!”

Il primo figlio con Andrea Manfredonia

Martina Stella spiega come sia stato difficile tenere segreta la bella notizia, complici anche gli occhi attentissimi dei suoi followers che non si sono lasciati sfuggire nulla.

Sino al post di liberazione in cui annuncia: “Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!!

Vi voglio bene!!!!“.

Il nascituro sarà il primo della coppia che Martina Stella forma assieme al procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Dopo il naufragio della storia d’amore con Gabriele Gregorini, dal quale ha avuto una figlia, l’attrice ha ritrovato il sorriso al fianco del suo Andrea, con il quale si è sposata nel 2016. E con il quale, ora, è pronta ad allargare la famiglia.