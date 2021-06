Miryea Stabile tornata dall'Isola dei Famosi con 10 kg in meno: gli scatti che lasciano di stucco i fan su Instagram

I naufraghi recentemente tornati in patria dopo la permanenza all’Honduras per L’Isola dei Famosi, sembrano essere un po’ così, a stampo. Sono tanti infatti i concorrenti che in questi giorni di rinnovata italianità stanno postando sui social immagini del loro fisico, cambiato del tutto dal reality. L’ultima, in ordine cronologico, è stata Miryea Stabile: l’ex naufraga è apparsa su Instagram parlando della sua perdita di peso.

Miryea Stabile dimagrita dopo l’Isola: la foto su Instagram

Come si percepisce chiaramente dalla fotografia postata su Instagram, sono tanti i kg persi da Miryea Stabile, l’ex naufraga già magra quando ancora doveva partire per l’Isola dei Famosi.

Dopo Andrea Cerioli e Awed, anche Miryea ha voluto condividere con i suoi follower il drastico cambiamento, il segno tangibile di quanto sia stato duro il reality e di quanta fosse la fama sofferta.

Miryea Stabile si mostra su Instagram dopo il dimagrimento dovuto all’Isola dei Famosi. Fonte: Instagram

Miryea Stabile e quei 10 kg in meno

“– 10 kg. Dieci kg – scrive su Instagram Miryea Stabile mostrando il corpo ora visibilmente magro – Questo è il mio fisico ad oggi, mi piaccio e non vedo l’ora di mantenerlo allenandomi e mangiando sano.

Ovviamente dopo essermi tolta qualche sfizio“. Non manca ovviamente qualche utente che la incalza a mangiare un pochino di più, prendendo alcuni dei kg persi che sul suo corpo stavano già benissimo prima: “Stai bene – le scrive un utente nei commenti – ma se posso esprimere la mia opinione torna al peso forma di prima perché non hai bisogno di dimagrire… Stavi da Dio con quei 10 kg in più“. Tuttavia, a parte qualche consiglio che le caldeggia il supporto di un nutrizionista per non incappare in un ulteriore dimagrimento, la bella Miryea fa il pieno di like e di complimenti con questo post, andando così a toccare con mano l’immenso affetto che già la circondava a sua insaputa quando si trovava in Honduras.

