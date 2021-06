Andrea Cerioli è il terzo classificato dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha vissuto non senza difficoltà e critiche da parte del pubblico da casa. Ad attirare i commenti dei più maligni sembrerebbe essere stata in particolar modo la forma fisica del modello, che secondo alcuni sarebbe ingrassato prima di sbarcare alle Honduras. Ora che è tornato a casa, il naufrago ha risposto agli hater, condividendo la sua opinione sulle immagini viste una volta tornato alla vita fuori dal programma.

Andrea Cerioli: le difficoltà all’Isola dei Famosi

Ieri Andrea Cerioli è stato intervistato da Gabriele Parpiglia per Casa Chi, rispondendo alle domande sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Il terzo classificato dell’edizione appena conclusa ha parlato apertamente di quanto vissuto negli ultimi mesi, ammettendo di aver patito molto per la mancanza del cibo e delle sigarette, ma non solo. Il modello ha dichiarato di aver sofferto per la lontananza dalla sua famiglia. “Avevo un po’ paura ad essermene andato da casa in un momento mio un po’ particolare– ha spiegato- mi sono fatto forza e coraggio perché non lo nego, non sono Raz Degan 2.0”. Andrea ha poi aggiunto di aver proseguito la sua esperienza pensando a chi da casa lo guardava e si è detto orgoglioso della “sua Isola”, dando un “9” come voto al suo percorso.

Andrea Cerioli sulla sua forma fisica: “Non mi aspettavo di fare l’Isola”

Nei giorni trascorsi dal termine del reality, Andrea Cerioli si è informato su quanto accaduto mentre lui era all’Isola. Fra gli argomenti che non sono sfuggiti all’ormai ex naufrago c’è anche la questione relativa alla sua forma fisica, spesso soggetta a critiche da parte del pubblico che ricordava di aver visto i muscoli scolpiti negli scatti da lui pubblicati sul suo profilo Instagram. In passato, anche la sua fidanzata Arianna Cirrincione era intervenuta in sua difesa.

“Io non ho problemi a dirlo– ha iniziato facendo emergere per primo l’argomento- ho preso veramente 15 chili, mi son fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse, ho mangiato come un bisonte”.

A questo cambiamento di stile di vita si sarebbe inoltre aggiunto il fatto che l’invito a partecipare al reality di Canale 5 sarebbe giunto improvvisamente. “Non mi aspettavo di fare l’Isola, ho detto ‘tanto siamo in Covid’, cioè mi godo la vita, quantomeno mangio” ha spiegato. “Io son stato contattato a neanche un mese dalla partenza” ha poi aggiunto parlando della sua convocazione al reality.

Andrea Cerioli e il riferimento a Giancarlo Magalli

Continuando a parlare della sua forma fisica, Cerioli ha ricostruito quanto fatto poco prima di partire per le Honduras. “Ho perso 2 o 3 chili prima di partire per non arrivare proprio che sembravo Magalli, ma più o meno eravamo lì” ha dichiarato ironico riferendosi al noto conduttore televisivo. Quest’ultimo non sembra aver dato peso alla frase, che in realtà non è certo abbia avuto modo di sentire, e per il momento non è giunta una replica da parte sua. “Ti dico la verità, l’ho presa serenamente- ha aggiunto Andrea- ero sempre quello di Temptation Island, ero in forma, ero magro, mi allenavo e facevo una vita sana.

Poi l’ultimo anno mi sono son sballato, mi son divertito, ho mangiato”.

Riconoscendo di aver dedicato scarsa attenzione alla sua forma fisica nei mesi precedenti al suo viaggio alle Honduras, Cerioli ha poi voluto rispondere alle critiche giunte a proposito del suo espetto esteriore durante i mesi nel reality. “’Sei tutto photoshoppato’- ha detto riportando le parole degli hater- se andate a prendere le foto del 2017 mi allenavo, poi ora ho preso 15 chili, ora son magro!

”. Pur non accettando le parole di chi ha confrontato il suo fisico all’Isola con quello mostrato negli scatti sul suo profilo Instagram, Andrea ha poi ammesso di essersi accorto a sua volta di essere cambiato molto. “Mi sono rivisto in video, peggio che dal vivo– ha ammesso auto-criticandosi- ho detto ‘bel tritone’”.

Andrea Cerioli: quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi?

Gabriele Parpiglia ha lasciato che il suo ospite parlasse spontaneamente del delicato argomento “aspetto fisico”, ma considerata la sua tranquillità nel parlarne, ha deciso di domandargli quanti chili avesse perso. “22” ha affermato Cerioli sicuro, ricordando di essere partito pesando “82 e mezzo” e di pesare attualmente 60 chili. Andrea ha poi ammesso di trovarsi in una fase di ripresa tutt’altro che semplice. “È 3 giorni che sono a casa, è 3 giorni che vomito” ha spiegato. “Ho provato ieri sera a mangiare un McDonald’s e sono riuscito a mangiarlo. Ho un po’ di problemi a tenere il cibo adesso” ha concluso, aggiungendo di non voler più vedere riso e cocco per un po’ di tempo.

