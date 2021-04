Il concorrente dell’Isola dei Famosi Andrea Cerioli è stato recentemente criticato per il suo fisico da alcuni ex naufraghi. Poco prima della diretta del reality di ieri sera, la sua fidanzata Arianna Cirrincione ha voluto difendere l’ex tronista di Uomini e Donne, parlando con tono polemico delle frasi maligne rivolte al modello in questi giorni.

Isola dei Famosi: una piccola rivelazione per rompere il ghiaccio

Ospite della trasmissione in streaming IsolaParty, Arianna Cirrincione ha chiacchierato con i conduttori Valeria Angione e Andrea Dianetti a proposito del suo fidanzato Andrea Cerioli, da qualche settimana naufrago all’Isola dei Famosi.

Per rompere il ghiaccio, la giovane influencer ha svelato un simpatico dettaglio della loro relazione. “Lo chiamo Andreotti- ha rivelato ridendo, parlando dell’insolito soprannome dato a Cerioli- lui infatti non mi sopporta, mi odia, però il bello è proprio questo!”. La giovane ha spiegato di divertirsi molto a chiamare il fidanzato in questo modo, perchè lui finge sempre di arrabbiarsi, per poi ridire a sua volta.

Arianna Cirrincione sulle critiche ad Andrea Cerioli: “Insinuazioni veramente tristissime”

Dopo aver scherzato con la loro ospite, Angione e Dianetti sono passati alle domande più piccanti, domandando ad Arianna cosa ne pensasse dei commenti di Akash e Daniela Martani.

I due ex naufraghi infatti non hanno fatto sconti a Cerioli, su cui hanno riversato forti critiche. “Hanno detto che con Photoshop si modifica le foto, l’hai sentita questa cosa?” ha domandato Dianetti, chiedendo alla Cirrincione di esprimere la sua opinione.

“Trovo che al giorno d’oggi in generale, sia per una donna che per un uomo, siano accuse, insinuazioni veramente tristissime, veramente tristi e non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena, ma in generale se anche nel privato decidesse di fregarsene, non allenarsi più perché ‘sti cavoli, voglio mangiare ed essere felice’ non vedo il problema ecco”.

La ragazza ha poi accolto le osservazioni del conduttore, che le ha fatto notare come il suo Andrea non abbia perso del tutto la forma fisica con cui i fan erano abituati a vederlo. “E poi oh, omo de panza, omo de sostanza– ha aggiunto Arianna buttando la conversazione sul ridere– basta ‘sto addominale scolpito”.

Riportando un attimo il discorso all’iniziale livello di serietà, la fidanzata di Cerioli e i due conduttori hanno infine ricordato come le critiche mosse nei confronti del naufrago costituiscano in realtà un episodio di “body-shaming”.

La verità sul carattere di Andrea Cerioli

Sempre a proposito di Andrea Cerili, Arianna ha spiegato quale sia il suo vero carattere. Valeria Angione le ha infatti ricordato come all’inizio dell’Isola il modello abbia addirittura pianto, per poi finire con l’arrabbiarsi molto negli ultimi giorni. “In realtà è esattamente entrambe le cose– ha iniziato la Cirrincione- lui è un ragazzo molto sensibile, ma allo stesso tempo ha anche un carattere molto, molto forte e non si tira indietro nel litigare!”.

“Chi ha imparato a conoscerlo tramite i programmi che ha già fatto sicuramente se lo ricordava particolarmente come dire…che si scaldava subito! Però crescendo è ovvio che poi cerchiamo tutti di maturare e iniziare a dosare le sfuriate. Credo che per ora lui abbia fatto tutto nel modo giusto”.

Il percorso di Cerioli all’Isola: l’opinione della fidanzata

Nel corso del confronto all’Isola Party, Arianna ha dovuto rispondere anche alle curiosità dei fan del reality, fra i quali qualcuno le ha chiesto quali caratteristiche di Cerioli lo avrebbero potuto aiutare nel suo percorso alle Honduras.

La Cirrincione ha ammesso di non saper identificare una sola caratteristica del fidanzato, preferendo piuttosto spiegare: “Sicuramente lui è entrato con lo scopo di superare i suoi limiti!”. “Sicuramente la perseveranza e l’essere determinato lo porterà secondo me, gli auguro, fino alla fine…quello secondo me è la sua caratteristica principale!”.

Le domande dei fan: spunta l’argomento “figli”

Fra i tweet contenenti le domande del pubblico e mostrati ad Arianna c’è stata anche la richiesta di svelare il nome che vorrebbe dare a suo figlio, se mai nel futuro diventerà madre. Pur ritenendo la domanda un po’ impertinente, Dianetti ha lasciato alla sua ospite la scelta se rispondere oppure no. Dopo essersi lasciata scappare una sonora risata, Arianna ha risposto decisa: “Non lo dico, perché in realtà ho qualche idea, ma nulla di certo”.

L’ultima domanda: “Raggiungeresti Andrea sull’Isola?”

Prima di lasciare spazio a nuovi ospiti, Arianna Cirrincione ha ancora risposto a un’ultima curiosità dei fan, che le hanno chiesto: “Raggiungeresti Andrea sull’Isola?”. La ragazza non si è tirata assolutamente indietro e ha risposto decisa “Beh, sì dai!”. Temendo di essere fraintesa però, Arianna ha voluto chiarire che accetterebbe di presentarsi alle Honduras solamente come ospite a sorpresa. “Oddio per salutarlo eh!– ha infatti specificato- lo saluto e poi me ne torno a casa!”.

