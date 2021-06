È calato il sipario sull’Isola dei Famosi 2021. Un edizione trionfata da Simone Paciello aka Awed, ma lo youtuber non è stato l’unico protagonista del reality. Tra i concorrenti, chi ha dato colore e qualche lite decisamente accesa è stato Ubaldo Lanzo, stilista e cromatologo. Purtroppo per lui, il percorso nel programma si è interrotto a causa di un problema di salute di cui ora, rientrato in Italia, ha svelato i dettagli.

Perché Ubaldo Lanzo ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Un percorso particolare, quello di Ubaldo Lanzo all’Isola: le prime settimane le ha passate assieme a Fariba Tehrani su una spiaggia di “aspiranti naufraghi”, salvo poi riunirsi al resto del gruppo.

La sua personalità l’ha portato a scontrarsi con alcuni concorrenti, tra cui la stessa ex compagna di isolotto: “Fariba no comment. Troppa udienza troppa importanza. Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io la ho salutata ma lei mi ha risposto ‘ciao a me?’ Salutare è educazione” ha detto nel corso di un’intervista a Radio Radio.

Nel corso del programma Non succederà più, il nobile e cromatologo Ubaldo Lanzo è tornato anche sul tema del suo ritiro. Inizialmente, si era parlato di un generico problema ai denti, ma ora ha svelato cosa lo ha costretto ad abbandonare.

“Sono dovuto andare via dall’Isola perché mangiando un granchio con la chela mi si è spaccato un dente, un incisivo – ha dichiarato nell’intervista, secondo quanto riportato dalle fonti – Però sono resistito 4 settimane con antidolorifici. Poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola“.

Ubaldo Lanzo svela il suo vincitore dell’Isola dei Famosi

Il ritiro di Ubaldo non è stato l’unico, in questa edizione dell’Isola dei Famosi: assieme a lui hanno dovuto lasciare anche Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Beppe Braida, Elisa Isoardi… Una schiera di concorrenti che avrebbero potuto puntare alla vittoria.

L’ultimo uomo rimasto, invece è stato Awed, sulla cui vittoria anche il cromatologo ha voluto dire qualcosa. A Radio Radio, ha rivelato che faceva il tifo per Ignazio Moser, entrato nelle sue grazie dopo aver accettato di farsi rasare capelli e barba per far mangiare i compagni. Altrimenti, sperava nella vittoria di Valentina Persia: “Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau“.

Lanzo, infine, ha anche ammesso che con qualche naufrago si sta ancora sentendo: “Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli, Drusilla Gucci e anche di Matteo Diamante che ho sentito l’altro giorno e che ospiterò da me nelle prossime settimane“.

Niente da fare, invece, per Fariba: l’Isola alla fine è stata troppo piccola per tutti e due.