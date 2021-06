Continua il racconto di Un posto al sole, un’altra settimana in compagnia delle sue puntate andranno in onda a partire da lunedì 14 giugno 2021, come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì seguente. I fan continueranno ad aspettare il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli che è arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole continuerà ad essere il futuro dei cantieri con il personaggio di Lara che giocherà un ruolo importante nella lotta tra Roberto e Pietro.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 14 giugno

Pietro ormai ha capito il doppio gioco di Laura, sempre a metà tra lui e Roberto, e dopo la scoperta vorrà mettere in atto un piano disperato. Serena e Filippo conoscono il sesso del futuro nascituro mentre Giancarlo continua con la sua corte a Silvia che sembra inizia a subire le sue attenzioni.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 15 giugno

Pietro ha ormai perso il controllo ed è in balìa di ciò che succede, di contro Roberto ha intuito che Lara sta attraversando un momento particolare, con la donna che riuscirà a prendersi un momento per sé in una notte sorprendente.

Speranza alla fine deciderà di dare una chance a Samuel, anche se non è molto convinta.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 16 giugno

Continua a partita a scacchi tra Roberto e Pietro, con Lara che ancora una volta giocherà un ruolo fondamentale. Lo stesso Roberto cercherà di far ricredere Marina su Lara, anche se non mancheranno ancora una volta i colpi di scena. Alberto è costretto ad affrontare la realtà e farà i conti con essa, passando un brutto momento.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 17 giugno

Lara continuerà con il suo piano che vedrà coinvolto ancora Roberto, sempre in mezzo a due fuochi: quello di Lara che vorrebbe il computer per andare avanti e sfruttare le prove al suo interno e quello di Marina che continua a diffidare di Lara.

Alberto sembra ormai distrutto mentre continua la battaglia tra Raffaele e Renato.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 18 giugno

Marina ha ormai smascherato Lara che continua a portare avanti le sue mosse per portare dalla sua parte Roberto. Clara raggiunge ormai un proprio equilibrio dopo il confronto con Alberto. Raffaele invece cercherà di sfuggire al drone di Renato per non essere più spiato.