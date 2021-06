Francesca De André, cognome della famiglia del noto cantautore, in occasione di una recente intervista non fa mistero di voler condurre il Grande Fratello. Volto noto del mondo dello spettacolo, la De André ha già partecipato a diversi reality tra cui proprio il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Dopo aver intrapreso la carriera musicale non disdegnerebbe un futuro come presentatrice.

Francesca De André: dal Grande Fratello a Ballando con le Stelle come concorrente

Sulle pagine di Leggo Francesca De André svela di voler tornare al Grande Fratello ma non più come concorrente bensì come conduttrice: “Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli tutti”.

Sul Grande Fratello, però, la cantante potrebbe anche pensare a un ruolo diverso:”Al Grande Fratello ci penserei. Dovrebbero convincermi in qualche modo. Magari. Sarei contenta anche come opinionista“. La De André, quindi, tornerebbe in studio in veste di opinionista e non è detto che non possa essere tra i nomi papabili che ha in mente Alfonso Signorini per la prossima edizione sebbene sembrano siano ormai certe Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Mentre esclude una nuova esperienza all’Isola dei Famosi se non per condurla, alla figlia di Cristiano De André non dispiacerebbe partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e afferma: “Pensa che bello sarebbe vincere Ballando!”.

Francesca De André e l’accusa contro il Grande Fratello

Nonostante non disdegni un ritorno come opinionista, dopo la sua esperienza nel reality più spiato d’Italia Francesca De André aveva riservato parole molto dure verso il reality. All’interno della casa si era legata al concorrente Gennaro Lillio lasciando il fidanzato Giorgio Tambellini, in seguito a un presunto tradimento segnalato dallo stesso GF. Secondo la bella cantante sarebbe però stato il programma a trarla in inganno e così aveva dichiarato nel 2020 in un’intervista a DiPiùTv: “Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio“.

Una volta uscita dalla casa, la De André avrebbe constatato il mancato tradimento tornando tra le braccia del suo Giorgio con cui attualmente convive.