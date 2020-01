Francesca De André, dopo l’interruzione della relazione sotto i riflettori del Grande Fratello, va a convivere con Giorgio Tambellini e spiega i motivi della rottura tra lei e Gennaro Lillio. La showgirl attribuisce al programma la colpa della momentanea crisi con Giorgio.

Francesca De André contro il Grande Fratello Vip

Francesca De André torna a far parlare di sé e delle sue relazioni amorose. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, la De André si è avvicinata all’ex di Lory Del Santo, il modello napoletano Gennaro Lillio. In un’intervista a Di più Tv, la De André ha dichiarato: “Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio.

Era stata dunque questa convinzione ad averla spinta a lasciarsi andare tra le braccia del coinquilino del GF, con il quale ha condiviso non solo l’esperienza al programma, ma anche qualche mese di frequentazione. “Solo quando sono uscita ho capito che era tutto falso, che io amavo Giorgio e lui mi amava ancora“.

La fiamma del sentimento per l’ex, Giorgio Tambellini, non si è mai spenta e Francesca De André ha deciso di chiudere la storia con Gennaro per tornare insieme a Giorgio. A condizionare la scelta dell’ex gieffina sono state svariate motivazioni, tra cui la mancanza di dialogo con il modello napoletano, dal quale non si è mai realmente sentita capita.

Francesca De André e Giorgio Tambellini, fuochi e fiamme

Se da un lato la De André afferma che le sue scelte sarebbero state condizionate dalle fotografie mostratele durante il programma, dall’altro Giorgio ha manifestato i propri sensi di colpa in una lettera scritta per Francesca e pubblicata da Di Più: “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo“.

Nella lettera d’amore Giorgio Tambellini ammette di averla tradita “solo con un bacio”, accecato dalla gelosia nata nei confronti della complicità tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Intervistata da Di Più, la De André spiega le ragioni che l’hanno spinta a perdonare il suo ex: ” Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini.

Durante la passata edizione del Grande Fratello lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto“. Pare dunque che l’ex gieffina genovese abbia voluto perdonare gli errori commessi e ammessi da Giorgio, servizi fotografici a parte.