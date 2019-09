Si torna a parlare di Francesca De André. Stavolta non c’entra la storia finita con Gennaro Lillio, sono alcune frasi scritte dall’ex storico, Giorgio Tambellini, che hanno fatto alzare un polverone. Tambellini ha fatto una dichiarazione d’amore vera e propria alla nipote di Faber e poi ha voluto dire la sua anche sulla storia con l’ex gieffino e modello napoletano.

La dichiarazione d’amore di Giorgio Tambellini a Francesca De André

L’ultima volta che Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato storico di Francesca De André, aveva detto la sua era stato negli studi di Live – Non è la d’Urso. Il faccia a faccia si era risolto con un nulla di fatto e con molte battutine al vetriolo tra i due protagonisti.

Adesso, Tambellini ha voluto fare una sorta di mea culpa, dichiarandosi colpevole di aver tradito Francesca e di essere pentito. In una lettera inviata e pubblicata sull’ultimo numero di Di Più, ha scritto: “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo“. Continua, sembrando sinceramente pentito: “Come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato“.

Sulla relazione con Gennaro Lillio

La lettera, che si apre con la romantica dichiarazione d’amore e di pentimento, continua con toni un po’ più accesi. Ritrovando la sua verve dissacrante e irriverente, Giorgio Tambellini non riesce a trattenersi dal dire la sua sulla relazione tra la De André e Gennaro Lillio. “Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso“. Perché secondo lui la sua ex avrebbe bisogno di uno spirito più selvaggio al suo fianco: “Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia…“.

Che sia vero o meno, Francesca e Gennaro non si sono lasciati, come si suol dire, rimanendo in buoni rapporti. Tanto che, quando l’ex gieffina ha spiegato le motivazioni della rottura, i più hanno ipotizzato che di mezzo ci fosse proprio Tambellini.

Tradimento con giustificazione

E mentre il povero Gennaro, con la febbre, pubblica stories su Instagram dal suo letto, Tambellini si dice pentito, anche se, insieme alle scuse, arriva anche una giustificazione a quel tradimento: “Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato“. Infine, quasi a voler sottolineare che si è trattato di una quisquilia, ha scritto: “Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio“.

Immagine in evidenza: Giorgio Tambellini; Francesca De André. Fonte: Giorgio Tambellini/Instagram; Francesca De André/Instagram